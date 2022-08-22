Актера Гэри Бьюзи обвинили в сексуальных домогательствах

Американскому актеру Гэри Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, пишет Independent. 74-летнего артиста обвинили сразу в четырех пунктах, включающих в себя совершение действий сексуального характера.

По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси. Три женщины пожаловались, что Бьюзи прикасался к ним во время автограф-сессии и в рамках встречи. В настоящий момент полиция занимается расследованием дела.