Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+27° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
2 часа назад

Актера Гэри Бьюзи обвинили в сексуальных домогательствах

Газета.Ruиещё 1

Американскому актеру Гэри Бьюзи предъявили обвинения в сексуальных домогательствах, пишет Independent. 74-летнего артиста обвинили сразу в четырех пунктах, включающих в себя совершение действий сексуального характера.

Актера Гэри Бьюзи обвинили в сексуальных домогательствах
Фото: Газета.RuГазета.Ru

По данным СМИ, речь идет об инцидентах на съезде фанатов фильмов ужасов Monster Mania в Черри-Хилл, штат Нью-Джерси. Три женщины пожаловались, что Бьюзи прикасался к ним во время автограф-сессии и в рамках встречи. В настоящий момент полиция занимается расследованием дела.

Гэри Бьюзи был номинирован на «Оскар» и «Золотой глобус». Актер наиболее известен по ролям в фильмах «Смертельное оружие», «На гребне волны» и «В осаде».

Звёзды,Гэри Бьюзи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители