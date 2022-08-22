Лили Аллен потратила гонорар на купальники

Певица Лили Аллен выложила в соцсети серию фотографий, сделанных на отдыхе. Об этом сообщает Daily Mail.
На самых свежих снимках она 37-летняя британская исполнительница позирует в гостиничном номере без макияжа — в коротком топе и плавках с леопардовым принтом.
«Просто веди себя нейтрально», — подписала она снимки.
За день до того Лили Аллен выложила несколько фотографий в купальнике, верх которого не совпадает с низом, и зеленой рубашке, накинутой поверх. В подписи артистка призналась, что потратила гонорар, полученный за съемки в мини-сериале Dreamland, на купальники.
«Каникулы!!! P.S. Я потратила все деньги за Dreamland на купальники, так что готовьтесь к кое-какому отпускному контенту», — написала певица.
Где именно проводит отпуск Лили Аллен, неизвестно — географическое положение в ее постах не указано.