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20 минут назад

Лили Аллен потратила гонорар на купальники и сделала селфи в леопардовых плавках

Газета.Ru

Певица Лили Аллен выложила в соцсети серию фотографий, сделанных на отдыхе. Об этом сообщает Daily Mail.

Лили Аллен потратила гонорар на купальники
Фото: Газета.RuГазета.Ru

На самых свежих снимках она 37-летняя британская исполнительница позирует в гостиничном номере без макияжа — в коротком топе и плавках с леопардовым принтом.

«Просто веди себя нейтрально», — подписала она снимки.

За день до того Лили Аллен выложила несколько фотографий в купальнике, верх которого не совпадает с низом, и зеленой рубашке, накинутой поверх. В подписи артистка призналась, что потратила гонорар, полученный за съемки в мини-сериале Dreamland, на купальники.

«Каникулы!!! P.S. Я потратила все деньги за Dreamland на купальники, так что готовьтесь к кое-какому отпускному контенту», — написала певица.

Где именно проводит отпуск Лили Аллен, неизвестно — географическое положение в ее постах не указано.

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