Катина назвала неуместными поцелуи с Волковой на сцене

«Юля — мама, я — мама, у меня есть муж. Всем все понятно. Но я лично всегда поддерживала и буду поддерживать ЛГБТ-сообщество. Будем ли мы целоваться на сцене? Думаю, это было бы не к месту», — пояснила Катина.