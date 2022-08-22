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55 минут назад

Лена Катина назвала неуместными поцелуи с Юлией Волковой на сцене

Газета.Ru

Певица Лена Катина в интервью НТВ призналась, что не планирует целоваться на сцене с коллегой по музыкальному коллективу «Тату» после воссоединения. Во времена былой популярности группы певицы нередко проявляли чувства друг к другу на концертах в рамках поддержки ЛГБТ-сообщества.

Катина назвала неуместными поцелуи с Волковой на сцене
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Юля — мама, я — мама, у меня есть муж. Всем все понятно. Но я лично всегда поддерживала и буду поддерживать ЛГБТ-сообщество. Будем ли мы целоваться на сцене? Думаю, это было бы не к месту», — пояснила Катина.

Она опровергла слухи о том, что между двумя солистками возникла ссора. По словам Катиной, они с Волковой просто не общались длительное время. Певица отметила, что сейчас у них с коллегой есть общий чат, где они обсуждают рабочие вопросы.

Звёзды,Лена Катина,Юлия Волкова,
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