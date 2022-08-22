Лянка Грыу показала нового возлюбленного после развода

Актриса театра и кино Лянка Грыу недолго пребывала в статусе завидной невесты после развода с режиссером Михаилом Вайнбергом. Как выяснилось, пустовавшее место в ее сердце уже занято.
К такому выводу приводит очередная публикация звезды фильма «Маленькая принцесса» в социальных сетях. В ней актриса призналась, что состоит в отношениях на расстоянии.
«Скучать, писать, созваниваться и ловить каждый момент встречи, потом опять нырять в работу и использовать свое время и пространство для личного роста. Мне очень нравится», — написала она.
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