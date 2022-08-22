Звезда КВН Ольга Картункова женила своего сына

Ну вот и настал тот день, когда мой сын стал мужем, зятем! Настал тот день, когда в семье появилась жена моего сына, сноха, доча ️)! Они сказали в ЗАГСе друг другу «Да»)!!! Волновалась ли я? Я готовилась волноваться, но вообще ни капли, непонятное состояние, правда)), внутренняя радость, умиротворение, и полное понимание, что эти люди должны быть друг с другом, что действительно на свете есть твоя половинка (хотя визуально по размерам, покажется, что Эля четвертинка, а Саша твёрдая полторашка ,