Звезда КВН Ольга Картункова женила своего сына

Звезда КВН и участница комедийного шоу «Однажды в России» Ольга Картункова решила поделиться с поклонниками своей радостью. Сегодня, 22 августа, ее 24-летний сын женился на возлюбленной Эльвире. Актриса рада, что Александр встретил достойную девушку, которую она полюбила как родную дочь. Ольга Картункова опубликовала в соцсетях фото молодоженов из ЗАГСа. Знаменитость призналась, что совсем не волновалась во время торжественного мероприятия.
Ну вот и настал тот день, когда мой сын стал мужем, зятем! Настал тот день, когда в семье появилась жена моего сына, сноха, доча ️)! Они сказали в ЗАГСе друг другу «Да»)!!! Волновалась ли я? Я готовилась волноваться, но вообще ни капли, непонятное состояние, правда)), внутренняя радость, умиротворение, и полное понимание, что эти люди должны быть друг с другом, что действительно на свете есть твоя половинка (хотя визуально по размерам, покажется, что Эля четвертинка, а Саша твёрдая полторашка ,
— рассказала артистка.
Какой буду я свекровью?! Ой, не знаю ))…Знаю лишь одно, когда я люблю человека , я горы сверну)! Я люблю Вас, дети родненькие)! Будьте счастливы)! Горько)! Хочу внуков)! (но я не тороплю, просто сказала). Всё, можете поздравить ,
— призналась звезда КВН.
(прим. Letidor.ru: в цитатах орфография и пунктуация авторов сохранена)
Напомним, актриса замужем за Виталием Картунковым, с которым познакомилась во время учебы в институте. У супругов двое детей. Помимо сына они воспитали дочь Викторию. 23-летняя девушка решила пойти по стопам матери, она учится в Краснодарском Государственном институте культуры.