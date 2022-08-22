Утяшева рассказала о «зависимости» от мужа

В недавнем интервью звезда откровенно призналась, что в ее жизни есть «зависимость». Однако она нисколько не беспокоит Ляйсан, так как, по мнению артистки, эта зависимость приносит ей только пользу. Речь идет о «зависимости» от мужа — Павла Воли. Как признается Утяшева, она не принимает важных решений без одобрения супруга.
«Бывали ситуации, когда я загоралась каким-то предложением, а потом мы вместе обсуждали это, и в итоге я отказывалась», — откровенничает звезда.
Утяшева говорит, что Воля всегда дает ей мудрые советы и это очень помогает, когда артистка не уверена, стоит ли давать согласие продюсерам.
«Он меня, конечно, очень оберегает, ему не все равно, в каких проектах я участвую, с какими людьми работаю, кто меня окружает», — подытоживает Ляйсан.