Утяшева рассказала о «зависимости» от мужа

В недавнем интервью звезда откровенно призналась, что в ее жизни есть «зависимость». Однако она нисколько не беспокоит Ляйсан, так как, по мнению артистки, эта зависимость приносит ей только пользу. Речь идет о «зависимости» от мужа — Павла Воли. Как признается Утяшева, она не принимает важных решений без одобрения супруга.