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27 минут назад

«Мисс мира – 2008» Ксения Сухинова впервые стала мамой

Мир24

Победительница конкурса «Мисс мира – 2008» Ксения Сухинова впервые стала мамой, сообщил в Telegram-канале журналист Ариан Романовский.

«Мисс мира – 2008» Ксения Сухинова впервые стала мамой
Фото: Мир24Мир24

По его словам, Сухинова родила мальчика. Предполагается, что ребенок у модели родился от бизнесмена Юрия Шефлера. Роды прошли во Франции.

Сама 34-летняя «Мисс мира» подтвердила информацию о рождении мальчика. Она выложила в социальную сеть фотографию с новорожденным.

«Добро пожаловать, наше счастье, в этот мир. Мы тебя очень любим. Артем Юрьевич родился 11.08.2022 г., как говорят, с параметрами золотого сечения. 3,450 кг, 52 см. Сладкий, здоровый и, конечно, самый красивый», – подписала снимок молодая мама.

Напомним, в прошлом году СМИ писали, что Сухинова встречается с Шефлером. Пару видели вместе на дне рождения композитора Игоря Крутого. Вместе с тем официально о своих отношениях они не объявляли.

Звёзды,Юрий Шефлер,
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