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7 минут назад

Жена Петросяна возмутилась предложению поклонников показать беременные фото "в кружевных трусах"

Газета.Ru

Блогер Татьяна Брухунова предложила поклонникам, которые хотели посмотреть на ее снимки «в кружевных трусах» во время беременности, отправиться к психиатру. Жена Евгения Петросяна в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) призналась, что ее раздражают неуместные вопросы о личной жизни.

Брухунова возмутилась предложению показать беременные фото в белье
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Я уж точно не буду обсуждать, как кормила грудью. Вообще, мне хочется отправить к психиатру тех людей, которые задают вопросы о том, почему не снималась беременной в кружевных трусах. Мне кажется ненормальным такого рода интерес», — высказалась Брухунова.

Она признала, что аудитория ее фанатов стала активно расти в то время, когда общественность интересовала ее личная жизнь. По ее мнению, рост числа подписчиков — единственный плюс от подобного рода интереса к ее персоне. Брухунова пожаловалась, что среди ее поклонников встречаются неадекватные люди, которых блогер сразу блокирует. Однако жена Петросяна считает, что в большинстве своем ее аудиторию составляют интеллигентные люди.

Звёзды,Татьяна Брухунова,Евгений Петросян,
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