Брухунова возмутилась предложению показать беременные фото в белье

Блогер Татьяна Брухунова предложила поклонникам, которые хотели посмотреть на ее снимки «в кружевных трусах» во время беременности, отправиться к психиатру. Жена Евгения Петросяна в своем Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией) призналась, что ее раздражают неуместные вопросы о личной жизни.

«Я уж точно не буду обсуждать, как кормила грудью. Вообще, мне хочется отправить к психиатру тех людей, которые задают вопросы о том, почему не снималась беременной в кружевных трусах. Мне кажется ненормальным такого рода интерес», — высказалась Брухунова.

Она признала, что аудитория ее фанатов стала активно расти в то время, когда общественность интересовала ее личная жизнь. По ее мнению, рост числа подписчиков — единственный плюс от подобного рода интереса к ее персоне. Брухунова пожаловалась, что среди ее поклонников встречаются неадекватные люди, которых блогер сразу блокирует. Однако жена Петросяна считает, что в большинстве своем ее аудиторию составляют интеллигентные люди.