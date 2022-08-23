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2 часа назад

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь дали редкое совместное интервью

WMJ.ru

Актеры рассказали об опыте совместных съемок и нежелании уезжать из России.

Цыганов и Снигирь дали редкое совместное интервью
Фото: WmjWmj

Евгений Цыганов и Юлия Снигирь впервые за долгое время дали совестное интервью изданию Super.ru. Супруги признались, что стараются избегать работы на одной съемочной площадке.

«Когда можно, мы отказываемся. Просто некому сидеть с ребенком. Шутка. Есть кому сидеть. И сложностей у нас нет, и для продюсеров удобней: один вагончик, один номер в гостинице, одна машина — это выгодно», — рассказал Цыганов.

По словам актеров, в виду последних событий у них отменилось несколько заграничных съемок, однако возможность отъезда из России они не рассматривают.

«Нет, этого я не могу себе позволить. У меня тут есть договоренности, есть семья, есть, пусть даже редко играющийся, спектакль в театре, есть масса причин», — объяснила Снигирь.

Напомним, Евгений Цыганов и Юлия Снигирь тайно поженились в 2019 году. Вскоре на свет появился их сын Федор. Также у Цыганова есть семеро детей от первой жены — Ирины Леоновой.

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