Цыганов и Снигирь дали редкое совместное интервью

«Когда можно, мы отказываемся. Просто некому сидеть с ребенком. Шутка. Есть кому сидеть. И сложностей у нас нет, и для продюсеров удобней: один вагончик, один номер в гостинице, одна машина — это выгодно», — рассказал Цыганов.