Варнава, Мур, Савичева и другие звезды, пережившие выкидыш

Ожидание, подготовка и предвкушение встречи с малышом — беременность считается волшебным временем для женщины. Но иногда она неожиданно обрывается. Говорить о выкидыше тяжело и больно, а решиться сделать это на аудиторию в сотни тысяч человек особенно.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

Но некоторые знаменитости решаются рассказать о своих переживаниях, чтобы помочь поклонникам.

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Деми Мур

В браке с Брюсом Уиллисом Деми родила двух дочерей, еще раз стать мамой актриса могла во время отношений с Эштоном Катчером. Мур забеременела и ждала девочку, но на шестом месяце беременность прервалась. Звезда была совершенно раздавлена, винила в произошедшем себя и увлеклась алкоголем.

Преодолеть депрессию ей помогла только помощь специалиста.

Екатерина Варнава

Актрисе то и дело задают вопросы о том, собирается ли она становиться матерью. Оказалось, что однажды Варнава уже готовилась стать мамой, знаменитость узнала о своем положении, когда находилась на третьем месяце. Но вскоре организм знаменитости отторг плод.

Екатерина признавалась, что все очень произошло очень быстро. Теперь Варнава надеется, что однажды она сможет стать мамой.

Меган Маркл

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Сейчас герцог и герцогиня Сассекская воспитывает двоих детей: дочь Лилибет и сына Арчи. Но до рождения малышки Меган потеряла ребенка: вскоре после переезда в Америку, жена принца Гарри узнала, что ждет малыша. Когда Маркл находилась на третьем месяце, она почувствовала резкую боль в животе.

«ЭТО БЫЛО ИЮЛЬСКОЕ УТРО, КОТОРОЕ НАЧИНАЛОСЬ ТАК ЖЕ ОБЫЧНО, КАК И ЛЮБОЙ ДРУГОЙ ДЕНЬ: ПРИГОТОВИТЬ ЗАВТРАК, ПОКОРМИТЬ СОБАК, ПРИНЯТЬ ВИТАМИНЫ, НАЙТИ ПРОПАВШИЙ НОСОК, ПОДНЯТЬ ПОД СТОЛОМ МЕЛОК, СОБРАТЬ ВОЛОСЫ В ХВОСТ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ ВЫТАЩИТЬ СЫНА ИЗ КРОВАТКИ. ПОСЛЕ СМЕНЫ ПОДГУЗНИКА Я ПОЧУВСТВОВАЛА РЕЗКУЮ СУДОРОГУ. Я УПАЛА НА ПОЛ С НИМ НА РУКАХ, НАПЕВАЯ КОЛЫБЕЛЬНУЮ, ЧТОБЫ МЫ ОБА УСПОКОИЛИСЬ, ВЕСЕЛАЯ МЕЛОДИЯ РЕЗКО КОНТРАСТИРОВАЛА С МОИМ ЧУВСТВОМ, ЧТО ЧТО-ТО НЕ ТАК. КОГДА Я СЖИМАЛА В РУКАХ СВОЕГО ПЕРВЕНЦА, Я ЗНАЛА, ЧТО ТЕРЯЮ ВТОРОГО РЕБЕНКА!» — РАССКАЗАЛА МЕГАН В ПОДКАСТЕ.

Мишель Обама

Бывшая первая леди США воспитывает двух дочерей, обе появились, благодаря ЭКО. До того, как пара решилась на процедуру, Мишель смогла забеременеть самостоятельно, но через три недели у нее произошел выкидыш.

После этого супруги не рисковали и обратились в клинику, занимающуюся репродуктивным здоровьем.

Мария Максакова

Оперная певица ждала двойняшек, но из-за сильного стресса у нее случился выкидыш. После этого Мария долгое время не решалась на новую беременность и винила себя в случившемся.

Юлия Савичева

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В 2017 году Юлия Савичева узнала, что ждет первенца. Она отлично себя чувствовала и не собиралась прерывать гастроли. Через три недели у певицы открылось кровотечение, она потеряла малыша. Сразу после выкидыша Юлия решила, что должна посвятить себя семье: она прекратила выступать, занялась здоровьем и вскоре снова забеременела.

На этот раз все прошло удачно: Юлия родила дочь Аню.

Роза Сябитова

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