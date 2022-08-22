Билли Айлиш: что она делает в Сингапуре

Если вы задаетесь вопросом, как там поживает Билли Айлиш, рассказываем. Сейчас певица гастролирует по миру в рамках тура Happier Than Ever и последние несколько дней колесит по Азии. Аншлаг в Сеуле с актерами «Игры в кальмара» и группой BTS на трибунах, полный зал в Куала-Лумпуре — все это уже позади. Сейчас звезда находится в Сингапуре и делится с подписчиками не только концертными снимками. Так, например, мы узнали, что в перерывах между выступлениями и репетициями Билли скачет по лужам под дождем в остромодных огромных дутиках (это в сингапурские-то вечные +40 на улице!), но при этом в майке и юбке с разрезами по бокам и кружевными вставками. А еще добродушно сетует на то, что местная погода меняется со скоростью света. Что, конечно, правда: мы в Сингапуре были и испытали это на себе. В поисках ощущений поострее Билли заглядывает на картинг и гоняет от души, ну а с наступлением темноты плавает в бассейне на крыше небоскреба с захватывающим видом. Ух, сразу в Сингапур захотелось. И в идеале — на концерт Билли Айлиш.