Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+25° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
55 минут назад

Билли Айлиш в Сингапуре: что она делает на крыше небоскреба ночью и чему удивляется днем

Super.ru

Если вы задаетесь вопросом, как там поживает Билли Айлиш, рассказываем. Сейчас певица гастролирует по миру в рамках тура Happier Than Ever и последние несколько дней колесит по Азии. Аншлаг в Сеуле с актерами «Игры в кальмара» и группой BTS на трибунах, полный зал в Куала-Лумпуре — все это уже позади. Сейчас звезда находится в Сингапуре и делится с подписчиками не только концертными снимками. Так, например, мы узнали, что в перерывах между выступлениями и репетициями Билли скачет по лужам под дождем в остромодных огромных дутиках (это в сингапурские-то вечные +40 на улице!), но при этом в майке и юбке с разрезами по бокам и кружевными вставками. А еще добродушно сетует на то, что местная погода меняется со скоростью света. Что, конечно, правда: мы в Сингапуре были и испытали это на себе. В поисках ощущений поострее Билли заглядывает на картинг и гоняет от души, ну а с наступлением темноты плавает в бассейне на крыше небоскреба с захватывающим видом. Ух, сразу в Сингапур захотелось. И в идеале — на концерт Билли Айлиш.

Билли Айлиш: что она делает в Сингапуре
Фото: Super.ruSuper.ru
Super.ru
Super.ru
Super.ru
Звёзды,Билли Айлиш,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители