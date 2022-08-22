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26 минут назад

Мадонну сравнили с Моникой Белуччи в новом видео из храма на Сицилии

Газета.Ru

64-летняя певица Мадонна опубликовала видео, снятое в храме на Сицилии. Снимками она поделилась в социальных сетях.

Мадонну сравнили с Белуччи в новом видео из храма на Сицилии
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Звезда посетила один из островов в Италии, где устроила вечеринку на улице и съемку клипа в храме. В кадре Мадонна позирует в платье с цветочным принтом. На шее певицы висят несколько крестов и ожерелий. Ей сделали необычную прическу – заплели волосы в мелкие косы.

«Я никогда не забуду свои сицилийские каникулы. Танцы и пение на La Isla Bonita. Слушайте мои впечатления от Италии в ремиксе 50 Number 1. Уже на музыкальных площадках», — написала Мадонна.

Пользователи соцсетей остались в восторге от образа певицы и клипа:

«Образ Моника Белуччи, вау!», «Просто бомбичекий образ», «Мадонна – ты настоящая звезда», «Потрясающе красива в этом образе», «А можно я так буду выглядеть в 64?», «Итальянская красавица», «Воплотила образ Сицилии», «Очень красивый образ».

Звёзды,Мадонна,Моника Белуччи,
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