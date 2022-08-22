Мадонну сравнили с Белуччи в новом видео из храма на Сицилии

Звезда посетила один из островов в Италии, где устроила вечеринку на улице и съемку клипа в храме. В кадре Мадонна позирует в платье с цветочным принтом. На шее певицы висят несколько крестов и ожерелий. Ей сделали необычную прическу – заплели волосы в мелкие косы.