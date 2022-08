Сегодня свой 27-й день рождения празднует Дуа Липа — одна из самых ярких певиц современности. Вот уже семь лет юная албанка прочно держится в A-листе звезд и топах музыкальных чартов. В 2015 году Липа выпустила свой первый суперхит Be The One — тогда-то все и началось!