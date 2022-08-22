Сегодня свой 27-й день рождения празднует Дуа Липа — одна из самых ярких певиц современности. Вот уже семь лет юная албанка прочно держится в A-листе звезд и топах музыкальных чартов. В 2015 году Липа выпустила свой первый суперхит Be The One — тогда-то все и началось!
Но давайте по порядку. Будущая звезда родилась в Лондоне в семье эмигрировавших из Косово албанцев. Ее отец Дукагжин в молодости пел в рок-группе, так что неудивительно, что уже в девятилетнем возрасте Дуа попала в театральную школу Сильвии Янг, которая готовила к большой сцене Эми Уайнхаус и Риту Ору. Прервать учебу пришлось в 2008 году: тогда Республика Косово объявила о своей независимости. После этого семья Липы вернулась в Приштину, где девочка начала записывать каверы на Ютубе и получила свои первые несколько тысяч просмотров.
Спустя несколько лет Дуа Липа вернулась в Лондон и продолжила путь к олимпу. Тем не менее об исторической родине певица не забывает: в будущем она не раз выступит в защиту независимости Косово и даже станет его почетным послом.
В это время в Лондоне девушке предлагают строить карьеру модели. Она отвечает согласием, но только ради перспективных знакомств из музыкальной среды. К сожалению или к счастью, план не сработал:
«Люди ошибаются, когда пишут: «У нее была успешная модельная карьера». Они не понимают, что на самом деле это было не так. Я не создана для этого. Какое-то время за меня держались, а потом сказали: «Знаешь, если ты сильно похудеешь, мы сможем предложить тебе больше работы».
Какое-то время Липа также работала фейсконтрольщицей в клубе в престижном лондонском районе Мейфэр. В интервью Ивану Урганту девушка призналась, что ничего там не решала:
«На самом деле это были не мои правила. Мне говорили в ухо, поэтому я ненавидела эту работу».
К моменту выхода дебютного альбома Dua Lipa в 2017 году у 22-летней звезды уже было несколько покоривших мировые чарты хитов: Be the One, Last Dance, Blow Your Mind (Mwah), дуэты No Lie с Шоном Полом и Scared To Be Lonely с диджеем Мартином Гарриксом. Только эти пять клипов набрали на Ютубе почти 2,7 млрд просмотров — в целом счетчик на канале Липы на Ютубе показывает около 10 млрд воспроизведений.
В 2018 году Дуа Липа прилетела с концертом в Москву. Помимо шоу в «Крокус Сити Холле» она дала акустический мини-концерт на крыше отеля Ritz-Carlton с видом на Кремль. К тому времени британская косоварка уже записала новый хит One Kiss с Кельвином Харрисом, затем выпустила Electricity, саундтрек к фильму «Аэлита: Боевой ангел» Swan Song, а также бэнгеры всех времен и народов Don’t Start Now, Physical и Break My Heart.
Казалось бы, в пандемию Дуа Липа с чувством выполненного долга могла бы уйти на самоизоляцию. Но звезда активно работала: сняла клип с Майли Сайрус и вместе с Элтоном Джоном перепела его суперхит Cold Heart. А в декабре прошлого года издание The Sun посчитало, что за первый год пандемии Дуа Липа заработала 22,7 млн фунтов стерлингов и ее состояние увеличилось до 50 млн. И это все без гастролей!