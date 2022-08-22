Сегодня свой 27-й день рождения празднует Дуа Липа — одна из самых ярких певиц современности. Вот уже семь лет юная албанка прочно держится в A-листе звезд и топах музыкальных чартов. В 2015 году Липа выпустила свой первый суперхит Be The One — тогда-то все и началось!

Фото: Super.ru Super.ru

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Но давайте по порядку. Будущая звезда родилась в Лондоне в семье эмигрировавших из Косово албанцев. Ее отец Дукагжин в молодости пел в рок-группе, так что неудивительно, что уже в девятилетнем возрасте Дуа попала в театральную школу Сильвии Янг, которая готовила к большой сцене Эми Уайнхаус и Риту Ору. Прервать учебу пришлось в 2008 году: тогда Республика Косово объявила о своей независимости. После этого семья Липы вернулась в Приштину, где девочка начала записывать каверы на Ютубе и получила свои первые несколько тысяч просмотров.

Спустя несколько лет Дуа Липа вернулась в Лондон и продолжила путь к олимпу. Тем не менее об исторической родине певица не забывает: в будущем она не раз выступит в защиту независимости Косово и даже станет его почетным послом.

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В это время в Лондоне девушке предлагают строить карьеру модели. Она отвечает согласием, но только ради перспективных знакомств из музыкальной среды. К сожалению или к счастью, план не сработал:

«Люди ошибаются, когда пишут: «У нее была успешная модельная карьера». Они не понимают, что на самом деле это было не так. Я не создана для этого. Какое-то время за меня держались, а потом сказали: «Знаешь, если ты сильно похудеешь, мы сможем предложить тебе больше работы».

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Какое-то время Липа также работала фейсконтрольщицей в клубе в престижном лондонском районе Мейфэр. В интервью Ивану Урганту девушка призналась, что ничего там не решала:

«На самом деле это были не мои правила. Мне говорили в ухо, поэтому я ненавидела эту работу».

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В 2018 году Дуа Липа прилетела с концертом в Москву. Помимо шоу в «Крокус Сити Холле» она дала акустический мини-концерт на крыше отеля Ritz-Carlton с видом на Кремль. К тому времени британская косоварка уже записала новый хит One Kiss с Кельвином Харрисом, затем выпустила Electricity, саундтрек к фильму «Аэлита: Боевой ангел» Swan Song, а также бэнгеры всех времен и народов Don’t Start Now, Physical и Break My Heart.