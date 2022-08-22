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1 час назад

В соцсетях шутят о бедности бывшего мужа Ксении Бородиной

Газета.Ru

В соцсетях высмеяли бывшего мужа Ксении Бородиной Курбана Омарова за то, что его книга стала стоить 87 рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

В соцсетях шутят о бедности бывшего мужа Ксении Бородиной
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Дела у бывшего Бородиной совсем плохи — «Откровения мужчины» можно приобрести всего за 87 рублей. К сожалению, они даже бесплатно не нужны», — сообщает источник.

Газета.Ru

Как оказалось, первоначальная стоимость книги, 870 рублей, была снижена до 87 рублей в одном из интернет-магазинов. Причина данной скидки не указана. Однако пользователи соцсетей уверены в том, что дело в потери популярности автора книги.

«Эх, Курбан. А все так неплохо начиналось», «Сплошные ошибки», «А зачем эта книга вообще была выпущена», — шутят поклонники в комментариях.

Несмотря на слухи о сильных денежных трудностях, бывший муж Ксении Бородиной Курбан Омаров в начале августа купил недвижимость стоимостью 150 миллионов рублей. Омаров рассказал, что собирается жить в новой квартире даже во время ремонта.

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