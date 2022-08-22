Приянка Чопра показала восьмимесячную дочь Мальти

Приянка Чопра наслаждается материнством. В соцсетях она поделилась трогательными фотографиями с малышкой Мальти, которую актрисе и её мужу, музыканту Нику Джонасу родила в начале этого года суррогатная мать.

Фото: Inc-News Inc-News

«Люблю тебя как никого другого», - написала в комментарии Приянка.

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Лицо девочки заботливые родители стараются не показывать. Поэтому на опубликованных снимках её можно разглядеть лишь в общих чертах. На одной из фотографий Чопра держит малышку на коленях, на другой – актриса, улыбаясь, целует её ножки.

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Родилась Мальти в январе и первые 100 дней своей жизни провела в отделении интенсивной терапии. В апреле Приянка и Ник, наконец, забрали её домой. Вспоминая об этом непростом периоде, связанном с беспокойством за здоровье дочери, Джонас признался, что полагался во всём на жену.