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58 минут назад

Приянка Чопра показала восьмимесячную дочь Мальти

Inc-News

Приянка Чопра наслаждается материнством. В соцсетях она поделилась трогательными фотографиями с малышкой Мальти, которую актрисе и её мужу, музыканту Нику Джонасу родила в начале этого года суррогатная мать.

Приянка Чопра показала восьмимесячную дочь Мальти
Фото: Inc-NewsInc-News

«Люблю тебя как никого другого», - написала в комментарии Приянка.

Inc-News

Лицо девочки заботливые родители стараются не показывать. Поэтому на опубликованных снимках её можно разглядеть лишь в общих чертах. На одной из фотографий Чопра держит малышку на коленях, на другой – актриса, улыбаясь, целует её ножки.

Inc-News

Родилась Мальти в январе и первые 100 дней своей жизни провела в отделении интенсивной терапии. В апреле Приянка и Ник, наконец, забрали её домой. Вспоминая об этом непростом периоде, связанном с беспокойством за здоровье дочери, Джонас признался, что полагался во всём на жену.

«Она была скалой всё это время и продолжает ею быть. Я очень благодарен за такого товарища по команде, как При», - добавил музыкант.

Звёзды,Приянка Чопра,
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