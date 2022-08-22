Стас Барецкий озвучил критерии при выборе будущей невесты

«Я не думал, что у нас в стране столько обалденных пышных девушек. Иногда случаются перегибы – например, они присылают голые фотографии «обнаженной натуры». Видимо, путают мой кастинг с другими. Я уже устал объяснять девушкам, что у нас все серьезно!» – подчеркнул Стас Барецкий.