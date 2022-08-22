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40 минут назад

Стас Барецкий озвучил критерии при выборе будущей невесты

РИА "ФедералПресс"

Идеальная девушка должна весить от 100 килограммов и жить в Саратове. Объявивший кастинг шоумен Стас Барецкий озвучил критерии своей идеальной невесты.

Стас Барецкий озвучил критерии при выборе будущей невесты
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Я не думал, что у нас в стране столько обалденных пышных девушек. Иногда случаются перегибы – например, они присылают голые фотографии «обнаженной натуры». Видимо, путают мой кастинг с другими. Я уже устал объяснять девушкам, что у нас все серьезно!» – подчеркнул Стас Барецкий.

Стас Барецкий, бывший участник группировки «Ленинград», президент Союза профессиональных ритуальных Агентств поделился, что заскучал в холостяцкой жизни и решил объявить кастинг на роль своей невесты. Причем желающих оказалось большое количество.

Преимущественный критерий при выборе будущей жены шоумена – пышная фигура, потенциальная невеста должна весить от 100 килограммов при невысоком росте – около 150 сантиметров.

Отбор красавиц в разгаре, но Барецкому уже запала в душу одна из участниц – жительница Саратова.

Кастинг будет проходить 24–25 сентября в Санкт-Петербурге и Москве, передает Общественная служба новостей.

Звёзды,Стас Барецкий,
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