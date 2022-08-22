Стас Барецкий озвучил критерии при выборе будущей невесты

Идеальная девушка должна весить от 100 килограммов и жить в Саратове. Объявивший кастинг шоумен Стас Барецкий озвучил критерии своей идеальной невесты.
«Я не думал, что у нас в стране столько обалденных пышных девушек. Иногда случаются перегибы – например, они присылают голые фотографии «обнаженной натуры». Видимо, путают мой кастинг с другими. Я уже устал объяснять девушкам, что у нас все серьезно!» – подчеркнул Стас Барецкий.
Стас Барецкий, бывший участник группировки «Ленинград», президент Союза профессиональных ритуальных Агентств поделился, что заскучал в холостяцкой жизни и решил объявить кастинг на роль своей невесты. Причем желающих оказалось большое количество.
Преимущественный критерий при выборе будущей жены шоумена – пышная фигура, потенциальная невеста должна весить от 100 килограммов при невысоком росте – около 150 сантиметров.
Отбор красавиц в разгаре, но Барецкому уже запала в душу одна из участниц – жительница Саратова.
Кастинг будет проходить 24–25 сентября в Санкт-Петербурге и Москве, передает Общественная служба новостей.