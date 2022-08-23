Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 млн рублей

Певица Клава Кока рассказала о покупке дорогостоящего автомобиля в социальных сетях. По данным «СтарХит», стоимость машины артистки марки Mercedes-Maybach начинается от 25 миллионов рублей.
Помимо автомобиля, певица получила ключи от квартиры в центре столицы. Как сообщила Кока, жилье было приобретено два года назад.
«Невеста с приданным получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления»,
— написала артистка.
Ранее Кока продала билет на свой концерт за 10 млн рублей.