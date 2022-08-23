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45 минут назад

Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 млн рублей

Газета.Ruиещё 1

Певица Клава Кока рассказала о покупке дорогостоящего автомобиля в социальных сетях. По данным «СтарХит», стоимость машины артистки марки Mercedes-Maybach начинается от 25 миллионов рублей.

Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 млн рублей
Фото: Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Помимо автомобиля, певица получила ключи от квартиры в центре столицы. Как сообщила Кока, жилье было приобретено два года назад.

«Невеста с приданным получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления»,

— написала артистка.

Ранее Кока продала билет на свой концерт за 10 млн рублей.

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