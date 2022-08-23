Клава Кока похвасталась автомобилем за 25 млн рублей

«Невеста с приданным получается. Сегодня получила ключи от своей первой квартиры в центре с видом мечты, купленной еще два года назад. Ну и машина у меня теперь упакована в новом цвете. Рада, как ребенок. Хотя я и есть… Ура! Принимаю поздравления»,