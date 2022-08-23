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1 минуту назад

Ведущая Первого канала высказалась о сложности материнства

Lenta.ruиещё 1

Ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова высказалась о трудности для любой женщины быть матерью. В своем Telegram-канале в она назвала материнство самой сложной работой.

Ведущая Первого канала заявила о сложности материнства
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Сябитова процитировала слова своей бабушки о том, что беременность является изнурительным процессом, а роды — жестоким. «Процесс восстановления и вовсе — тяжелый период. Та, кто считает, что рождение ребенка станет концом физических страданий, никогда не была матерью», — добавила телеведущая.

«Поэтому работу матери называют самой тяжелой работой в мире. Она состоит из глубокой преданности, жертвенности и боли», — отметила телесваха. Ведущая подчеркнула, что каждая мать является примером защитника, местом силы и безопасности. «И фраза "Бог не успевает быть везде одновременно — поэтому он создал матерей" является жизненной истиной»,

— заключила ведущая.

13 июля стало известно, что Сябитова впервые стала бабушкой. У ее дочери Ксении и зятя Максима родилась дочь. Девочку назвали Мирославой. Второе, мусульманское имя, телесваха не раскрывает.

Звёзды,Роза Сябитова,Первый канал,
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