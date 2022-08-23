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1 час назад

Сильвестр Сталлоне перебил изображение жены на плече татуировкой собаки

Газета.Ruиещё 1

Актер Сильвестр Сталлоне «перекрыл» изображение своей жены Дженнифер Флавин на плече татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад, пишет Daily Mail.

Сталлоне перебил изображение жены на плече татуировкой собаки
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Как рассказала представитель актера, он хотел обновить татуировку с Флавин, которую носит уже почти четверть века, однако изображение вышло неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее картинкой с собакой.

Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала «Остальное не важно. Четверо из нас навсегда». Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.

Впервые Сталлоне и Флавин встретились в 1988 году, вскоре после того, как распался его недолгий второй брак с Бриджит Нильсен. В мае Флавин опубликовала архивные фото со свадьбы, супруги обменялись теплыми словами друг о друге.

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