Сталлоне перебил изображение жены на плече татуировкой собаки

Актер Сильвестр Сталлоне «перекрыл» изображение своей жены Дженнифер Флавин на плече татуировкой бульмастифа Буткуса, умершего несколько лет назад, пишет Daily Mail.

Фото: Газета.Ru Газета.Ru

Как рассказала представитель актера, он хотел обновить татуировку с Флавин, которую носит уже почти четверть века, однако изображение вышло неудачным и мастеру пришлось перекрыть ее картинкой с собакой.

Слухи о проблемах в паре подогрела не только новость о новой татуировке Сталлоне. Флавин опубликовала в соцсетях фотографию с тремя дочерьми, которую подписала «Остальное не важно. Четверо из нас навсегда». Представитель Сталлоне заявил, что он любит свою семью и в настоящее время пара снимает совместное реалити-шоу, от дальнейших комментариев актер воздержался.