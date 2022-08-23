Бородину сравнили с Волочковой

Совсем недавно Ксения Бородина вернулась в Россию из Турции, где проводила отпуск с детьми. Приехав домой телеведущая собралась на шоу Екатерины Варнавы. Бородина отправилась на мероприятие в компании мужчины. Его лицо звезда не показала - только руку.

Фото: Вести Подмосковья Вести Подмосковья

Россияне поняли, что на шоу Варнавы Бородина пришла вместе со своим возлюбленным. Интернет-пользователи предполагают, что это может быть Трофим Семищенко. Бывший муж Бородиной утверждает, что этот мужчина и является любовником Ксении еще с момента, когда она была замужем. Курбан Омаров считает Семищенко скользким типом.

В последний раз Семищенко и Бородину видели весной в театре. Очевидцы, присутствующие на спектакле, говорили, что пара не особо интересовалась представлением, больше времени уделяя друг другу. Бородина предпочитает скрывать свое женское счастье, но люди в этом видят иной смысл. Многие считают постыдным и порочным союз Бородиной и Семищенко.