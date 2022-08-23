Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+21° в 
USD 59.74EUR 59.53
Войти в почту
1 час назад

Бородину сравнили с Волочковой

Вести Подмосковья

Совсем недавно Ксения Бородина вернулась в Россию из Турции, где проводила отпуск с детьми. Приехав домой телеведущая собралась на шоу Екатерины Варнавы. Бородина отправилась на мероприятие в компании мужчины. Его лицо звезда не показала - только руку.

Бородину сравнили с Волочковой
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Россияне поняли, что на шоу Варнавы Бородина пришла вместе со своим возлюбленным. Интернет-пользователи предполагают, что это может быть Трофим Семищенко. Бывший муж Бородиной утверждает, что этот мужчина и является любовником Ксении еще с момента, когда она была замужем. Курбан Омаров считает Семищенко скользким типом.

В последний раз Семищенко и Бородину видели весной в театре. Очевидцы, присутствующие на спектакле, говорили, что пара не особо интересовалась представлением, больше времени уделяя друг другу. Бородина предпочитает скрывать свое женское счастье, но люди в этом видят иной смысл. Многие считают постыдным и порочным союз Бородиной и Семищенко.

Бородину уже сравнили с Анастасией Волочковой. Она якобы показывает своих любовников по частям, так как постоянно пытается эпатировать. Бородина, по мнению общественности, прячет своего любимого, так как эту связь могут осудить из-за разницы в социальных статусах. Это скажется на репутации теледивы.

Звёзды,Курбан Омаров,Екатерина Варнава,Ксения Бородина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители