Клава Кока похвалилась покупкой квартиры и машины

26-летняя Клава Кока поделилась с подписчиками в соцсетях, что теперь является обладательницей квартиры и машины и рада, как ребенок.

Фото: Runews24 Runews24

Подписчики поздравили певицу с этим событием и заметили, что она хоть и «ребенок», но подарки делает себе недетские.

Кока приобрела голубой Mercedes-Maybach, минимальная цена которого составляет 25 млн рублей. А квартиру в центре с «видом мечты» из окна она купила еще два года назад, но ключи от нее получила только сейчас.