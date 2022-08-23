Клава Кока похвалилась покупкой квартиры и машины

26-летняя Клава Кока поделилась с подписчиками в соцсетях, что теперь является обладательницей квартиры и машины и рада, как ребенок.
Подписчики поздравили певицу с этим событием и заметили, что она хоть и «ребенок», но подарки делает себе недетские.
Кока приобрела голубой Mercedes-Maybach, минимальная цена которого составляет 25 млн рублей. А квартиру в центре с «видом мечты» из окна она купила еще два года назад, но ключи от нее получила только сейчас.
Кока поделались кадрами на фоне обоих приобретений, а также кадром с ключами, на фоне которых можно видеть тот самый вид.