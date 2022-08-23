Отняла последнее: Кабо разделалась с бывшим мужем

Красавица Ольга Кабо в спутники жизни всегда выбирала только состоятельных, успешных мужчин. К сожалению, оба ее брака закончились разводами. Теперь знаменитость одна воспитывает двоих детей и вынужденно пропадает в судах.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Со своим вторым супругом, бизнесменом Николаем Разгуляевым, Кабо прожила около 11 лет. В 44 года актриса родила от него сына Виктора и всем рассказывала, что абсолютно счастлива в браке. Однако в день 60-летия миллионера Никулинский суд Москвы развел звездную пару.

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Друзья семейства утверждали, что этот союз держался только на мудрой и терпеливой Ольге. Ее состоятельный супруг якобы не один год вел себя отвратительно, в частности, изменял жене направо и налево. После расторжения брака начались суды по разделу имущества.

Кабо утверждала, что на нее «свалились все долги» Разгуляева. Содержать общего сына бизнесмен помогать отказался. Он заявил, что и сам живет только благодаря помощи друзей, поскольку давно банкрот. Свою квартиру Кабо все же удалось отсудить, а теперь актриса добилась и алиментов на ребенка. Правда, по звездным меркам копеечных.

"Суд решил: взыскать с Разгуляева Н.А. в пользу Кабо О.И. алименты на содержание несовершеннолетнего сына в твердой денежной сумме в размере 17791,00 рублей ежемесячно, что соответствует одному прожиточному минимуму для детей в городе Москве, начиная с 28.06.2022 года и до совершеннолетия ребенка, либо изменения материального/семейного положения сторон", - сообщили в пресс-службе суда.

Отметим, что артистка требовала ежемесячных выплат для Виктора в размере двух прожиточных минимумов, а также надеялась взыскать с бывшего мужа более миллиона рублей долга по алиментам. Внушительная сумма скопилась за три года. Однако в части иска ей было отказано.

Вероятно, адвокатам Разгуляева все же удалось доказать суду, что такие суммы для него теперь не подъемны. Бизнесмен не скрывает, что с трудом остается на плаву, но не отчаивается.

"Меня в жизни один человек учил следующему: чем меньше у тебя обременений в виде недвижимости, каких-то ценных вещей и прочего, тем проще тебе, если завтра труба позовет, встать утром, взять тревожный чемоданчик, подпоясаться и — вперед и с песней", - пояснил бывший миллионер.