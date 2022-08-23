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1 час назад

Альфонсы или влюбленные? Звездные мужчины, женившиеся на миллионершах

WomanHit.ru

Их избранницы были значительно богаче, а знаменитостей годами обвиняли в браке по расчету.

Звездные мужчины, женившиеся на миллионершах
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Этих звездных мужчин неоднократно обвиняли в том, что они женились по расчету, ведь у их возлюбленных на счетах было целое состояние. Но артисты уверяли, что им просто повезло. Доказывая это, они стремились работать еще больше и добивались успехов.

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Прохор Шаляпин

Пожалуй, никого в российском шоу-бизнесе не называли альфонсом так часто, как Прохора. Его скандальный брак с Ларисой Копенкиной для многих был показателем алчности Шаляпина, хотя певец и уверял, что его покорил оптимизм и жизнелюбие женщины.

Не меньше вопросов вызвал брак Прохора и Татьяны Дэвис. Невеста владела сетью адвокатских контор в Канаде и мечтала вместе с артистом получить американское гражданство, чтобы продвигать певца за рубежом.

Союз продлился меньше месяца: заразившись коронавирусом на свадьбе, Татьяна вскоре скончалась в больнице. Правда, наследства Прохор не получил: Дэвис подстраховалась и заключила со звездой брачный контракт.

Семен Слепаков

Однажды юморист скучал на светском мероприятии и среди гостей заметил хрупкую голубоглазую девушку. Слепаков вспоминал, что влюбился в нее с первого взгляда. Прекрасной незнакомкой оказалась Карина Аванесян, дочь миллиардера Игоря Аванесяна.

В СМИ то и дело писали, что Семен женился по расчету, но он так восторженно отзывался о супруге в интервью, так нежно держал ее за руку на мероприятиях, что вскоре ни у кого не осталось сомнений — это по любви.

Правда, два года назад супруги объявили о разводе. По слухам, причиной расставания стала измена Слепакова.

Влад Топалов

Даже поклонники певца уже забыли, что до встречи с Региной Тодоренко артист уже был женат. В 2015 году Влад познакомился с наследницей многомиллионного состояния Ксенией Данилиной, через пару месяцев звезда и его избранница сыграли пышную свадьбу.

Но брак продлился недолго: Топалов чувствовал, что быт разрушает жизнь пары. Супруги постоянно ссорились: Влад даже лег в клинику неврозов, чтобы поправить ментальное здоровье. Кроме того, артист мечтал о детях, но забеременеть у Ксении не получалось.

Певец предложил жене развестись, а через два года познакомился с Региной.

Влад Сташевский

На пике популярности Сташевского атаковали поклонницы, но его сердце покорила дочь бизнесмена Ольга Алешина. Певец встретил девушку на празднике, проходившем на теплоходе. Он вспоминал, что влюбился в Ольгу с первого взгляда.

Вскоре Влад и его избранница поженились, у пары родился сын. Но появление малыша не спасло его брак: после развода исполнитель много лет не видел наследника, а сама Ольга перебралась в США.

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