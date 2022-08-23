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2 часа назад

Шакира в ярости от поведения бывшего мужа: что случилось

Super.ru

Тут новая история у Шакиры и ее бывшего мужа. Казалось бы, разошлись люди — какие вопросы? Живите себе каждый по-своему. Но нет. На этот раз сыр-бор разгорелся из-за того, что Жерар Пике страстно поцеловался со своей новой герлфренд, 23-летней Кларой, которая работает PR-отделе компании Пике «Космос». Говорят, такая выходка не на шутку разозлила Шакиру. Думаете, ревность? Отнюдь. Все дело в том, что у бывших супругов подписан договор. В нем черным по белому написано: в течение года после развода оба не имеют права появляться на публике с новыми партнерами. А с того момента, как пара рассталась, прошло всего-то три месяца. Причем, таблоид The Sun утверждает, что Жерар и Клара, которая младше Шакиры на 12 лет, встречаются уже куда дольше. Но неизвестно, с ней ли изменял Пике своей бывшей жене до разрыва отношений. Вероятно, продолжение следует.

Шакира в ярости от поведения бывшего мужа: что случилось
Фото: Super.ruSuper.ru
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