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34 минуты назад

Гарри Стайлс разозлил фанатов Майкла Джексона

Мира Маркина

Журнал Rolling Stone назвал певца Гарри Стайлса "новым королем поп-музыки", чем сильно разозлил фанатов Майкла Джексона. Об этом сообщает That Grape Juice.

Гарри Стайлс разозлил фанатов Майкла Джексона
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Издание опубликовало в социальных сетях обложку за октябрь-ноябрь 2022 года и анонсировало интервью с Гарри Стайлсом.

Rolling Stone

В комментариях разгорелся скандал: поклонники Майкла Джексона возмутились тем, какой титул дали певцу. По их мнению, их кумир - единственный возможный король поп-музыки.

«Единственное, что делает этот парень, так это стоит на сцене, поет так же, как все остальные, и носит блестящие наряды. Но они называют его «новым королем попа», думая, что обычный человек может заменить великого Майкла Джексона. Поп-индустрия сегодня — это какая-то шутка»;

«Король поп-музыки... Ну, блин, серьезно...»ж

«Майкл Джексон — король поп-музыки, даже апологет Гарри Стайлса должен это знать»,

— написали они в соцсетях.

Многие из пользователей начали публиковать в комментариях фотографии Майкла Джексона с подписью:

«Прошлый, настоящий и будущий Король поп-музыки в одной картинке».

Ранее Николас Кейдж удивил фанатов красными волосами.

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