Гарри Стайлс разозлил фанатов Майкла Джексона

«Единственное, что делает этот парень, так это стоит на сцене, поет так же, как все остальные, и носит блестящие наряды. Но они называют его «новым королем попа», думая, что обычный человек может заменить великого Майкла Джексона. Поп-индустрия сегодня — это какая-то шутка»;