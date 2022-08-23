Гарри Стайлс разозлил фанатов Майкла Джексона

Журнал Rolling Stone назвал певца Гарри Стайлса "новым королем поп-музыки", чем сильно разозлил фанатов Майкла Джексона. Об этом сообщает That Grape Juice.
Издание опубликовало в социальных сетях обложку за октябрь-ноябрь 2022 года и анонсировало интервью с Гарри Стайлсом.
В комментариях разгорелся скандал: поклонники Майкла Джексона возмутились тем, какой титул дали певцу. По их мнению, их кумир - единственный возможный король поп-музыки.
«Единственное, что делает этот парень, так это стоит на сцене, поет так же, как все остальные, и носит блестящие наряды. Но они называют его «новым королем попа», думая, что обычный человек может заменить великого Майкла Джексона. Поп-индустрия сегодня — это какая-то шутка»;
«Король поп-музыки... Ну, блин, серьезно...»ж
«Майкл Джексон — король поп-музыки, даже апологет Гарри Стайлса должен это знать»,
— написали они в соцсетях.
Многие из пользователей начали публиковать в комментариях фотографии Майкла Джексона с подписью:
«Прошлый, настоящий и будущий Король поп-музыки в одной картинке».