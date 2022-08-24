Психолог высказалась о браке Воли и Утяшевой

Психолог Ольга Латынцева рассказала о взаимоотношениях между Ляйсян Утяшевой и Павлом Волей. Специалист озвучила проблемы в их браке.
Латынцева составила психологический портрет известной пары. По словам специалиста, в браке Утяшева привыкла вести себя, как маленькая девочка, за которую необходимо решать все проблемы.
«Это может длиться долго, если всем комфортно. Паше нравится быть защитником. Мужчина чувствует себя бесконечным рыцарем, а женщина бесконечной принцессой. Единственное, если она останется без Паши, ей будет очень сложно»,
— отметила специалист в разговоре с Day.ru.
Также психолог отметила, что в браке Воля выступает в позиции жертвы, так как постоянно решает все проблемы супруги. Поведение Утяшевой обусловлено ее карьерой в спорте и натянутых отношениях с отцом, заключила специалист.