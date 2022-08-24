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3 часа назад

Психолог Латынцева высказалась о браке Павла Воли и Ляйсян Утяшевой

Слово и Дело

Психолог Ольга Латынцева рассказала о взаимоотношениях между Ляйсян Утяшевой и Павлом Волей. Специалист озвучила проблемы в их браке.

Психолог высказалась о браке Воли и Утяшевой
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Латынцева составила психологический портрет известной пары. По словам специалиста, в браке Утяшева привыкла вести себя, как маленькая девочка, за которую необходимо решать все проблемы.

«Это может длиться долго, если всем комфортно. Паше нравится быть защитником. Мужчина чувствует себя бесконечным рыцарем, а женщина бесконечной принцессой. Единственное, если она останется без Паши, ей будет очень сложно»,

— отметила специалист в разговоре с Day.ru.

Также психолог отметила, что в браке Воля выступает в позиции жертвы, так как постоянно решает все проблемы супруги. Поведение Утяшевой обусловлено ее карьерой в спорте и натянутых отношениях с отцом, заключила специалист.

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