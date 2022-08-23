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2 часа назад

Сергей Лазарев возмущен заголовками о себе в прессе

Суть событий

Сергей Лазарев выразил свое возмущение тем, как в прессе преподносятся новости о нем. По его мнению, заголовки в некоторых СМИ создают неверное представление о нем - у людей складывается впечатление, что он намерен уехать из России. И это в то время, когда он готовит гастроли по стране.

Сергей Лазарев возмущен заголовками о себе в прессе
Фото: Суть событийСуть событий

"Я объявляю тур по России, а они, видимо, в какой-то другой реальности живут", - негодует певец.

Он добавил, что такая ситуация называется "искусственным созданием негативного шлейфа об артисте". По его мнению, это нужно для того, чтобы испортить репутацию артиста перед предстоящим туром и настроить против него людей. Кроме того, недобросовестные СМИ таким образом пытаются повысить свою цитируемость за счет известного имени, полагает певец. При этом, как он отметил, никто не думает о том, что чувствует сам артист и с какими последствиями ему придется потом столкнуться.

Звёзды,Сергей Лазарев,
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