Сергей Лазарев возмущен заголовками о себе в прессе

Сергей Лазарев выразил свое возмущение тем, как в прессе преподносятся новости о нем. По его мнению, заголовки в некоторых СМИ создают неверное представление о нем - у людей складывается впечатление, что он намерен уехать из России. И это в то время, когда он готовит гастроли по стране.
"Я объявляю тур по России, а они, видимо, в какой-то другой реальности живут", - негодует певец.
Он добавил, что такая ситуация называется "искусственным созданием негативного шлейфа об артисте". По его мнению, это нужно для того, чтобы испортить репутацию артиста перед предстоящим туром и настроить против него людей. Кроме того, недобросовестные СМИ таким образом пытаются повысить свою цитируемость за счет известного имени, полагает певец. При этом, как он отметил, никто не думает о том, что чувствует сам артист и с какими последствиями ему придется потом столкнуться.