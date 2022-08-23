Сергей Лазарев возмущен заголовками о себе в прессе

Сергей Лазарев выразил свое возмущение тем, как в прессе преподносятся новости о нем. По его мнению, заголовки в некоторых СМИ создают неверное представление о нем - у людей складывается впечатление, что он намерен уехать из России. И это в то время, когда он готовит гастроли по стране.

Он добавил, что такая ситуация называется "искусственным созданием негативного шлейфа об артисте". По его мнению, это нужно для того, чтобы испортить репутацию артиста перед предстоящим туром и настроить против него людей. Кроме того, недобросовестные СМИ таким образом пытаются повысить свою цитируемость за счет известного имени, полагает певец. При этом, как он отметил, никто не думает о том, что чувствует сам артист и с какими последствиями ему придется потом столкнуться.