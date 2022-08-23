Татьяна Плаксина смогла начать новую жизнь после многочисленных скандалов и потрясений. Похоже, молодая женщина обрела даже возлюбленного.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Исцелиться душой и телом единственному ребенку исполнительницы хита «Пропадаю я» удалось не сразу. Как призналась художница и начинающая певица в одном из интервью, чудо случилось благодаря самому близкому человеку – матери. Любовь Успенская верила в дочь, даже когда сама Татьяна перестала лелеять надежду на светлое будущее. После реабилитации наследница именитой артистки вернулась в Россию, где обрела счастье в материнских объятиях.

Как только Плаксина вновь смогла радовать окружающих голливудской улыбкой, молодую женщину стали замечать на светских мероприятиях. Теперь Любовь Залмановна с гордостью выставляет дочь, которая в последние месяцы заметно похорошела.

И хотя Татьяна теперь регулярно хвастается творческими успехами, фанаты продолжают обсуждать личную жизнь молодой артистки. Долгое время наследница «королевы шансона» была лишена внимания и поддержки со стороны представителей сильного пола по объективным причинам.

К счастью, в жизни Татьяны назрели серьезные перемены. Сегодня в микроблоге звезды появилась атмосферная публикация, в которой Плаксина запечатлена рядом с горячим брюнетом. То, что поборовшая зависимость дочь Успенской представила мужчину, привело интернет-пользователей в восторг. Как отметили фолловеры, Татьяна и Константин могут стать идеальной парой!