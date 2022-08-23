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1 час назад

Дочь Гвинет Пэлтроу устроила многолюдную вечеринку в родительском доме

Inc-News

В этот раз яблоко с дерева упало далеко. Полицейские вынуждены были прекратить шумное гуляние, устроенной дочерью актрисы и предпринимательницы Гвинет Пэлтроу и музыканта Криса Мартина. 13-го августа Эппл Мартин пригласила в дом матери, расположенный в американском Ист-Хэмптоне, около 50-и друзей и знакомых.

Дочь Гвинет Пэлтроу устроила вечеринку в родительском доме
Фото: Inc-NewsInc-News

Однако вечеринка с таким большим количеством людей в какой-то момент вышла из-под контроля юной хозяйки, производя, по мнению соседей, слишком много шума. Приехавшие по вызову полицейские проблему устранили, выписав на имя Пэлтроу штраф за нарушение общественного порядка. По местным правилам, для сбора 50-и человек в одном месте нужно было заранее получить разрешение.

Как сообщает портал Page Six, самой Гвинет во время вечеринки дома не было. Празднуя в мае 18-й день рождения дочери, она написала:

«Ты – всё, о чём я могла мечтать, и даже больше. Гордость - не единственное из чувств, переполняющих моё сердце, и которые я не могу выразить словами».

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