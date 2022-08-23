Бывший муж Бородиной вернулся к возлюбленной и намерен жениться

Экс-супруг Ксении Бородиной, предприниматель Курбан Омаров, поделился с подписчиками новостью о внезапных изменениях в личной жизни. Бизнесмен вернулся к девушке, с которой встречался ранее.

Омаров также сообщил, что везет возлюбленную на родину, Дагестан. Фолловеры предположили, что предприниматель намерен познакомить девушку с близкими.

Напомним, с нынешней избранницей Курбан строил отношения после развода с Ксенией Бородиной. Их пара существовала вместе недолго. Что послужило разрыву – неизвестно. Однако теперь 41-летний Омаров готов сделать предложение 20-летней пассии.