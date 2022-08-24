От кого Бондарчук унаследовал любовь к выпивке

22 августа народной артистке России Ирине Скобцевой исполнилось бы 95 лет. Вдова выдающегося режиссера Сергея Бондарчука умерла в один день со знаменитым мужем, только через 26 лет - в 2020-м. Ей было суждено пережить уход из жизни дочери - Алены, громкий развод и новый брак сына Федора, а еще смерть своей главной соперницы, актрисы Инны Макаровой.

Фото: Экспресс газета Экспресс газета

Две главные жены Сергея Бондарчука умерли в один год - год страшной пандемии. Одна - весной, другая - осенью. Пожалуй, только факт смерти Скобцевой, совпавший с днем ухода ее мужа, 20 октября, не оставил сомнений в том, что настоящей второй половинкой мэтра была блестящая, волевая и в чем-то жестокая Ирина Константиновна. Ириша, как нежно называли ее близкие.

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Дочь Сергея Бондарчука от первого брака с Инной Макаровой Наталья вплоть до ухода из жизни своей матери была как меж двух огней в этой битве двух ярких актрис:

Моя мама Инна Владимировна до конца жизни не простила Ирину Скобцеву, - вздыхала Наталья Бондарчук. - У мамы был прекрасный второй муж - выдающийся хирург Михаил Перельман, счастливая жизнь, но она по-прежнему любила моего папу и обижалась на разлучницу - Ирину Константиновну. Несмотря на то, что решение о разводе приняла моя мама, узнав, что у папы появилась другая женщина, все равно винила во всем Скобцеву. Понять маму, конечно, можно. Папа клялся ей в вечной любви - писал прекрасные письма, умолял простить, когда «доброжелатели» сообщили об измене. Мама была очень гордой. Я не склонна обвинять Ирину Константиновну в разводе родителей. Точно знаю, что она очень любила моего папу. А любить гения - сложно.

Макарова же отказывалась верить в искренние чувства разлучницы к ее бывшему мужу. Незадолго до смерти Инна Владимировна поделилась с «Экспресс газетой» своей версией взаимоотношениях Скобцевой и Бондарчука:

Скобцева сильно обожглась в юные годы, закрутив любовь с журналистом Алексеем Аджубеем. Он поматросил ее и женился на дочери Никиты Хрущева Раде. Более того, в этом браке обрел счастье. Родители Ирины, люди из мира науки, поставили дочери условие - немедленно найти мужа, чтобы скрыть этот позор. Ее брака с Аджубеем, как об этом пишут в биографических справочниках, не было! Скобцева была его любовницей! И на съемках фильма «Отелло» со своим богатым опытом соблазнила моего мужа. Я в это время снималась в картине «Дорогой мой человек». И мне стали приходить пачки писем с рассказами о романе мужа. Потом я узнала, что эти письма организовали родители Скобцевой. Так хотели выдать дочь замуж. Отец Ирины, кстати, был пьяницей. Об этом мне рассказывал мой Сережа, когда приходил проситься обратно. Он жаловался, что попал не в очень хорошую атмосферу. И что вся кухня у Скобцевых в бутылках, и что от папаши полные бутылки прятали. Когда я слышала о том, что сын Скобцевой - брат моей дочери по отцу Федор Бондарчук - страдал запоями, невольно вспоминала о его деде со стороны матери. В роду Сергея Федоровича пьяниц отродясь не было!

Дочь мира и сын войны

Инна Владимировна пролила свет и на историю взаимоотношений Сергея Бондарчука с его старшим наследником:

- У Сережи был сын от первого брака Алеша. Несколько раз он приезжал в Москву, чтобы поступать в институт. Тогда Сережа уже жил со Скобцевой. Но она выставила парня на улицу. Сказала: «Ты - самозванец». Алеша со слезами на глазах пришел ко мне, и я, конечно, приняла его, как и раньше. Накормила, постелила кровать. Не знаю, общается ли сейчас Федор Бондарчук со старшим братом.

В то же время, по словам Макаровой, Скобцева давила Бондарчуку на жалость при помощи их маленькой дочери Алены, когда тот решил вернуться к бывшей супруге.

Сережа пришел с вещами и сказал: «Инна, я ошибся. Мне очень плохо без тебя и без нашей дочери Наташи. Давай начнем все сначала». Страшно подумать, но тогда Скобцева привозила свою маленькую дочь Алену к моему подъезду, сажала на скамейку, чтобы Сережа увидел и вернулся к ней. Я сама говорила Алене: «Не переживай, девочка, твой папа вернется». И после этого велела Сереже: «Иди домой, тебя ждет новая семья». Аленушка была славной. Лицом похожа на свою маму, а душой и характером - на Сережу. Я принимала у нее госэкзамены в Школе-студии МХАТ и оплакивала ее ранний уход (сестра Федора Бондарчука и мама Константина Крюкова скончалась от рака груди в 47 лет в 2009 году. - Э. Ф.)

Алена родилась в 1962 году во время съемок фильма «Война и мир». Скобцева называла дочь «ребенком мира» (в этот момент снимались сцены мира), а Федора - «ребенком войны» (снимались батальные эпизоды). Алена Бондарчук выполнила свою мирную миссию - помирила родителей, стала актрисой, как ее мама, родила сына - Константина Крюкова и ушла из жизни в возрасте 47 лет, в 2009 году, от рака груди.

- Если я могла вспылить, быть несдержанной, несправедливой, то Алена всегда говорила: «Мама, прости их и отойди», - рассказывала Ирина Скобцева. - Дочь научила меня искусству прощения, милосердия и привела меня к религии.

Говорят, однажды Инна Макарова при встрече заявила Федору Бондарчуку:

Если бы я не отправила твоего отца обратно, ты бы не родился.

Он пожал плечами и поцеловал ее в щечку.

Женская энергия

Свою лучшую роль Скобцева сыграла в этом же фильме мужа «Война и мир». Ей достался образ блестящей и бездушной красавицы Элен. Актриса не только создала образ петербургской аристократки, царицы балов, но и привнесла в фильм знание эпохи (по первому образованию она - историк) и личную драму. Даже Макарова восхищалась игрой соперницы в сцене выяснения отношений героини с Пьером Безуховым:

- Как хорошо Сережа-Пьер - бросает в Элен стул… Так яростно… С такой ненавистью. Зная Сережу, я понимала, что в тот момент он так сильно ненавидел Скобцеву, как Пьер - Элен, - довольно улыбалась Ирина Владимировна.

Она же открыто обвиняла Скобцеву в том, что та не берегла их мужа:

- Ира заставила Сережу писать сценарий фильма. Он был и режиссером, и исполнителем главной роли, и сценаристом. А для одного человека, раненного на войне, это было тяжелым испытанием. Сценарий мог написать и кто-то другой. На съемках «Войны и мира» здоровье Сережи надорвалось и впоследствии стало причиной его смерти. Он во время съемок пережил клиническую смерть. Что же касается лечения Сережи во время его болезни, то оно было неправильным. Мой муж - хирург Перельман, договорился, чтобы Бондарчука оперировали лучшие специалисты, но Скобцева взяла его лечение в свои руки. И это привело к тому, к чему привело.

Когда скончалась и сама Ирина Скобцева, ее похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с мужем и дочерью. Однажды Ирина Константиновна призналась «Экспресс газете», что не верит в реинкарнацию и другие жизни, но тут же добавила:

Мне кажется, что наши гены, энергия не исчезают вместе с нами, а передаются потомкам. А лучшие из нас получают самую лучшую энергию от всех женщин, которые были в роду.

Светлану не любила, а Паулину приняла

Федор Бондарчук в молодости доставлял немало проблем своей матери. Если Сергей Федорович закрывал глаза на дерзкие выходки сына-мажора (его даже исключили с актерского факультета ВГИКа), то Ирина Константиновна сражалась за наследника до конца.

Скобцева, мягко говоря, недолюбливала первую жену Федора - бывшую модель Светлану и практически с ней не общалась. Считала, что та не обладает образцовым вкусом и достаточной элегантностью и точно не пара ее сыну. Возможно, Ирину Константиновну не устраивало, что семья Светланы не была знаменитой, успешной и богатой (ее мама сегодня работает кассиром в театре «Школа драматического искусства»).

- Женщина необязательно должна быть красивой, - отмечала Скобцева. - Мне, например, навязали ярлык первой красавицы, какой я себя не считаю. Но она должна быть опрятной, скромно и хорошо одетой, а еще сдержанной.

Во время ссор с первой супругой Бондарчук приходил ночевать к маме. Бывало, что подшофе. Ирина Константиновна принимала сына, но тут же отчитывала. Невольным свидетелем одной такой сцены стала журналистка «Экспресс газеты». Она как раз согласовывала интервью со Скобцевой по телефону, когда после гулянки явился Федор.

- Подождите… Секс-символ пришел… Едва на ногах стоит, - стала вздыхать пожилая мать.

К счастью, Федор Сергеевич остепенился со второй женой Паулиной Андреевой. Скобцева как будто приняла вторую невестку - выпускницу той же альма-матер - Школы-студии МХАТ, которую окончила и она сама.

Цитаты

Ольга Кабо, ученица Ирины Скобцевой:

Сергей Федорович и Ирина Константиновна были очень гармоничной парой: он - сила, она - нежность; он - мужчина с большой буквы, она - вечная женственность... Быть студентами таких мастеров - настоящее счастье. Их уроки - школа жизни!

Леонид Павлючик, кинокритик, бывший секретарем Никиты Михалкова, когда тот защищал Сергея Бондарчука во время опалы: