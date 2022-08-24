Гуф с женой внезапно улетел на Мальдивы без дочери

"Несколько деньков будет красивый контент. Мы прилетели в место, которое ассоциируется у меня только с любовью. Мальдивы. Мы летаем в один и тот же отель уже четвертый раз. Чисто наше место, чтобы привести мысли и душу в порядок. Сейчас все получилось суперспонтанно, но это лучше всего",