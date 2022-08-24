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2 часа назад

Снова 49 кг: как худеет Алеся Кафельникова

Super.ru

Молодая мама Алеся Кафельникова поведала, что снова худеет. Лишних килограммов у нее, конечно, никогда не было, но после завершения грудного вскармливания дочери Киары модель решила вернуться к желанной форме, поэтому два месяца назад назначила себе диету. За этот короткий срок девушка смогла добиться «козырных», как она сама выражается, 49 кг. Итак, запоминайте, что делает Алеся.

Снова 49 кг: как худеет Алеся Кафельникова
Фото: Super.ruSuper.ru

Последний раз она трапезничает в 18.00, дальше только вода и чай. И никакого алкоголя! На завтрак Кафельникова ест яйца, на обед — рыбу на пару и овощные салаты. 10 дней назад Леся перестала употреблять в пищу мясо и вдобавок ко всему занимается через день спортом.

Хочет ли Алеся булки, десерты, пиццу и пасту? Нет. Говорит, что сейчас достигла той стадии отношений с едой, когда может смотреть на нее спокойно.

Звёзды,Алеся Кафельникова,
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