Снова 49 кг: как худеет Алеся Кафельникова

Молодая мама Алеся Кафельникова поведала, что снова худеет. Лишних килограммов у нее, конечно, никогда не было, но после завершения грудного вскармливания дочери Киары модель решила вернуться к желанной форме, поэтому два месяца назад назначила себе диету. За этот короткий срок девушка смогла добиться «козырных», как она сама выражается, 49 кг. Итак, запоминайте, что делает Алеся.

Фото: Super.ru Super.ru

Последний раз она трапезничает в 18.00, дальше только вода и чай. И никакого алкоголя! На завтрак Кафельникова ест яйца, на обед — рыбу на пару и овощные салаты. 10 дней назад Леся перестала употреблять в пищу мясо и вдобавок ко всему занимается через день спортом.