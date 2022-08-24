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1 час назад

Счастливая Линдси Лохан не хочет скрывать мужа и публикует новые семейные снимки

Super.ru

Кажется, от дрянной девчонки Линдси Лохан не осталось и следа. Вот что с человеком творит любовь! Месяц назад актриса вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса. Сначала она скрывала его от поклонников и журналистов, но теперь хочет показать супруга всему миру и активно выкладывает фотографии с ним. Свежий кадр сделан в Лондоне, куда пара прилетела вместе из медового месяца в Турции.

Счастливая Линдси Лохан перестала скрывать мужа
Фото: Super.ruSuper.ru

Такой улыбчивой мы не видели Линдси уже много лет. Да и тот факт, что она ласково называет мужа «королем», кажется, тоже много о чем говорит.

«Я самая счастливая женщина в мире. Не потому, что я нуждаюсь в мужчине, а потому, что он нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день»,

— как-то призналась Лохан. Кто бы мог подумать, что после всех криминальных историй жизнь сделает ей такой подарок!

Звёзды,Линдси Лохан,
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