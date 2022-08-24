Счастливая Линдси Лохан перестала скрывать мужа

«Я самая счастливая женщина в мире. Не потому, что я нуждаюсь в мужчине, а потому, что он нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день»,