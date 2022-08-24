Счастливая Линдси Лохан перестала скрывать мужа

Кажется, от дрянной девчонки Линдси Лохан не осталось и следа. Вот что с человеком творит любовь! Месяц назад актриса вышла замуж за финансиста Бадера Шаммаса. Сначала она скрывала его от поклонников и журналистов, но теперь хочет показать супруга всему миру и активно выкладывает фотографии с ним. Свежий кадр сделан в Лондоне, куда пара прилетела вместе из медового месяца в Турции.
Такой улыбчивой мы не видели Линдси уже много лет. Да и тот факт, что она ласково называет мужа «королем», кажется, тоже много о чем говорит.
«Я самая счастливая женщина в мире. Не потому, что я нуждаюсь в мужчине, а потому, что он нашел меня и знал, что я хочу обрести счастье и благодать. Я в шоке, что это мой муж. Моя жизнь и мое все. Каждая женщина должна чувствовать это каждый день»,
— как-то призналась Лохан. Кто бы мог подумать, что после всех криминальных историй жизнь сделает ей такой подарок!