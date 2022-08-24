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34 минуты назад

Певица Слава опровергла слухи о пластике ягодиц: редиски, завидуйте!

Газета.Ru

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в беседе с изданием kp.ru рассказала о самочувствии после сложной пластики.

Певица Слава опровергла слухи о пластике ягодиц
Фото: Газета.RuГазета.Ru

После того, как Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова, прошло около двух недель.

"Остаются небольшие отеки, но я довольна результатом - уже вижу, что чуть позже после реабилитационного периода все будет огонь! Тем, кто решит осудить: отвечу - ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь!"

- поделилась она.

Кроме того, артистка опровергла слухи о пластике ягодиц.

"Попу трогать не стала, потому что она у меня и так то, что надо! Даст фору ягодицам молодым! Причем в соцсетях мне порой приписывают операционные вмешательства в этой части тела. Ну что я могу сказать этим блогерам? Редиски, завидуйте!"

- посмеялась Слава, добавив, что в этой части тела ей повезло с генетикой.

Звёзды,Анастасия Сланевская,
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