Певица Слава опровергла слухи о пластике ягодиц

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) в беседе с изданием kp.ru рассказала о самочувствии после сложной пластики.
После того, как Слава сделала подтяжку груди, липосакцию рук, живота, ног, спины и подбородка у известного хирурга Тимура Хайдарова, прошло около двух недель.
"Остаются небольшие отеки, но я довольна результатом - уже вижу, что чуть позже после реабилитационного периода все будет огонь! Тем, кто решит осудить: отвечу - ничего нет лучше, чем видеть себя такой, какой ты хочешь!"
- поделилась она.
Кроме того, артистка опровергла слухи о пластике ягодиц.
"Попу трогать не стала, потому что она у меня и так то, что надо! Даст фору ягодицам молодым! Причем в соцсетях мне порой приписывают операционные вмешательства в этой части тела. Ну что я могу сказать этим блогерам? Редиски, завидуйте!"
- посмеялась Слава, добавив, что в этой части тела ей повезло с генетикой.