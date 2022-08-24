Кардашьян заявила, что хочет встречаться с кем-то постарше

По данным источника издания, 41-летняя Ким Кардашьян ищет нового партнера и «спрашивает у друзей, с кем ей встречаться дальше». Инсайдер отметил, что у Ким «много вариантов», так как «все ее друзья постоянно пытаются свести ее с кем-то». Что касается того, какие качества она ищет в своих следующих отношениях, инсайдер поделился, что у Ким есть представление о том, какого типа партнер ей нужен.