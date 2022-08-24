Кардашьян заявила, что хочет встречаться с кем-то постарше

Спустя несколько недель после разрыва с Питом Дэвидсоном, Ким Кардашьян заявила, что готова к новым отношениям. Об этом сообщает ENews.
По данным источника издания, 41-летняя Ким Кардашьян ищет нового партнера и «спрашивает у друзей, с кем ей встречаться дальше». Инсайдер отметил, что у Ким «много вариантов», так как «все ее друзья постоянно пытаются свести ее с кем-то». Что касается того, какие качества она ищет в своих следующих отношениях, инсайдер поделился, что у Ким есть представление о том, какого типа партнер ей нужен.
«Ким заявила, что готова встречаться с кем-то постарше, но это должен быть правильный человек, который понимает ее жизнь. Сейчас она не готова ставить под угрозу свою свободу»,
— заявил он.
Он также добавил, что Ким рада тому, что «находится на рынке невест».
«Она наслаждается свиданиями и определенно готова снова выставить себя на всеобщее обозрение»,
— сказал он.
В начале августа стало известно, что Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались после девяти месяцев совместной жизни. Инсайдеры объяснили их разрыв сложным графиком и невозможностью отношений на расстоянии.
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