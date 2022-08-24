Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+24° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
2 часа назад

Звезда «Ранеток» сделала каминг-аут: живет с женщиной, а родила от донора

WomanHit.ru

Лене Третьяковой пришлось доказывать, что избранница не является ее сестрой.

Звезда «Ранеток» сделала каминг-аут: живет с женщиной, а родила от донора
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

Звезда сериала «Ранетки» Лена Третьякова, в начале августа впервые ставшая мамой, рассказала о своей личной жизни. Оказывается, в Аргентине, куда девушка давно переехала, она живет в однополом браке, а ребенка родила от донора. Избранницей Лены является девушка по имени Диана, они вместе уже более 7 лет.

«Мы в официальном браке, который имеет силу во всем мире (кроме стран, где это не принимается). В свидетельстве о рождении Лео тоже мы вдвоем. Здесь нет граф „мама“ и „папа“. Дословно он Леонель Кристиан Р., сын такого и такого человека» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),

— рассказала в соцсети 33-летняя Третьякова.

Также Лена призналась, что у них с Дианой одна фамилия.

«В Аргентине это не практикуют, поэтому мы переводили и апостилировали справки о смене фамилии, чтобы доказать, что мы не сестры»,

— пояснила актриса.

Звёзды,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители