Звезда «Ранеток» сделала каминг-аут: живет с женщиной, а родила от донора

«Мы в официальном браке, который имеет силу во всем мире (кроме стран, где это не принимается). В свидетельстве о рождении Лео тоже мы вдвоем. Здесь нет граф „мама“ и „папа“. Дословно он Леонель Кристиан Р., сын такого и такого человека» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),