Звезда «Ранеток» сделала каминг-аут: живет с женщиной, а родила от донора

Лене Третьяковой пришлось доказывать, что избранница не является ее сестрой.
Звезда сериала «Ранетки» Лена Третьякова, в начале августа впервые ставшая мамой, рассказала о своей личной жизни. Оказывается, в Аргентине, куда девушка давно переехала, она живет в однополом браке, а ребенка родила от донора. Избранницей Лены является девушка по имени Диана, они вместе уже более 7 лет.
«Мы в официальном браке, который имеет силу во всем мире (кроме стран, где это не принимается). В свидетельстве о рождении Лео тоже мы вдвоем. Здесь нет граф „мама“ и „папа“. Дословно он Леонель Кристиан Р., сын такого и такого человека» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru),
— рассказала в соцсети 33-летняя Третьякова.
Также Лена призналась, что у них с Дианой одна фамилия.
«В Аргентине это не практикуют, поэтому мы переводили и апостилировали справки о смене фамилии, чтобы доказать, что мы не сестры»,
— пояснила актриса.