Российские звезды, которые выглядят старше своих лет

В детстве многие девочки хотят выглядеть старше своего возраста и стремятся повзрослеть, как можно скорее. Когда они вырастают, они делают все, чтобы выглядеть моложе. Однако даже в молодом возрасте некоторые люди выглядят значительно старше, чем им есть на самом деле. Такой прием получается из-за макияжа и одежды, которую они выбирают для выходов в свет. В материале “Рамблера” — представительницы российского шоу-бизнеса, которым часто дают больше лет, чем им есть на самом деле.
Модель родилась в 1996 году. Когда ей было 18 лет, она уже стала первой вице-мисс Россия. С тех пор девушка активно занялась модельным бизнесом. Она стала популярна благодаря своему роману с рэпером Тимати. Когда они начали встречаться, ей было 18 лет. Спустя четыре года у них родился сын Ратмир.
Сейчас девушка явно не выглядит на свой возраст, ее подписчики в социальных сетях думают, что она гораздо старше. Нередко ее сравнивают с американской бизнесвумен Ким Кардашьян благодаря внушительным формам. И сама девушка призналась, что делала пластику груди. В социальных сетях она делилась фотографиями того, как выглядела до популярности и подписчики также обратили внимание на то, что в более юном возрасте она выглядела гораздо старше своих лет.
Еще одна претендентка на сердце Тимати родилась в 1998 году. Она прославилась, когда стала участницей шоу “Холостяк”, где девушки боролись за сердце рэпера. Вебер называли фавориткой проекта из-за ее сходства с Решетовой, но она не дошла до финала. Она похожа на бывшую возлюбленную рэпера пышными формами, острыми скулами и пухлыми губами.
У девушки есть и еще одно сходство с Решетовой. Она выглядит старше своего возраста. Поклонники участницы “Холостяка” не поверили, когда увидели ее возраст. На самом деле, девушка делает яркий макияж глаз, который прибавляет ей несколько лет. Ее часто обвиняют в пластических операциях, но сама она говорит, что такой фигуры и лица добилась с помощью диеты и спорта, а также изменилась, когда повзрослела.
Скандальная дочь теннисиста Евгения Кафельникова стала привлекать меньше внимания прессы после того, как вышла замуж и родила ребенка. Модель, рожденная в 1998 году, всегда выглядела старше своего возраста. В своей внешности она меняла лишь губы, увеличивала их, но потом убрала все изменения. Поклонники уверены, что модель удалила комки Биша, чтобы сделать скулы более острыми.
Однако на внешнем виде девушки мог сказаться и ее образ жизни. В одном из интервью она призналась, что страдала зависимостью от запрещенных веществ. Возможно, это повлияло не только на ее здоровье, но и внешность.