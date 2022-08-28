Российские звезды, которые выглядят старше своих лет

В детстве многие девочки хотят выглядеть старше своего возраста и стремятся повзрослеть, как можно скорее. Когда они вырастают, они делают все, чтобы выглядеть моложе. Однако даже в молодом возрасте некоторые люди выглядят значительно старше, чем им есть на самом деле. Такой прием получается из-за макияжа и одежды, которую они выбирают для выходов в свет. В материале “Рамблера” — представительницы российского шоу-бизнеса, которым часто дают больше лет, чем им есть на самом деле.

Фото: Соцсети Соцсети

Анастасия Решетова

Соцсети

Модель родилась в 1996 году. Когда ей было 18 лет, она уже стала первой вице-мисс Россия. С тех пор девушка активно занялась модельным бизнесом. Она стала популярна благодаря своему роману с рэпером Тимати. Когда они начали встречаться, ей было 18 лет. Спустя четыре года у них родился сын Ратмир.

Сейчас девушка явно не выглядит на свой возраст, ее подписчики в социальных сетях думают, что она гораздо старше. Нередко ее сравнивают с американской бизнесвумен Ким Кардашьян благодаря внушительным формам. И сама девушка призналась, что делала пластику груди. В социальных сетях она делилась фотографиями того, как выглядела до популярности и подписчики также обратили внимание на то, что в более юном возрасте она выглядела гораздо старше своих лет.

Мария Вебер

Еще одна претендентка на сердце Тимати родилась в 1998 году. Она прославилась, когда стала участницей шоу “Холостяк”, где девушки боролись за сердце рэпера. Вебер называли фавориткой проекта из-за ее сходства с Решетовой, но она не дошла до финала. Она похожа на бывшую возлюбленную рэпера пышными формами, острыми скулами и пухлыми губами.

У девушки есть и еще одно сходство с Решетовой. Она выглядит старше своего возраста. Поклонники участницы “Холостяка” не поверили, когда увидели ее возраст. На самом деле, девушка делает яркий макияж глаз, который прибавляет ей несколько лет. Ее часто обвиняют в пластических операциях, но сама она говорит, что такой фигуры и лица добилась с помощью диеты и спорта, а также изменилась, когда повзрослела.

Алеся Кафельникова

Соцсети

Скандальная дочь теннисиста Евгения Кафельникова стала привлекать меньше внимания прессы после того, как вышла замуж и родила ребенка. Модель, рожденная в 1998 году, всегда выглядела старше своего возраста. В своей внешности она меняла лишь губы, увеличивала их, но потом убрала все изменения. Поклонники уверены, что модель удалила комки Биша, чтобы сделать скулы более острыми.