Чурикова назвала Гагарину лучшей участницей "Фабрики звезд"

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что для нее фавориткой в шоу «Фабрика звезд» стала Полина Гагарина. Об этом она сообщила в программе «Поехали» на «Авторадио».

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«Безусловно, Полина Гагарина! «Фабрика» была для нее хорошим трамплином, хотя потом Полина замолчала на несколько лет. Но после заговорила, что уже не заткнешь», — заявила Чурикова. На второе место ведущая поставила группы «Фабрика» и «Корни», а на третье — Юлианну Караулову.

Чурикова также призналась, что не хочет возобновления культовой программы. «Я в этом плане категорична. Я считаю, «Фабрика» в 2022-м, а то и в 2023 году — не тот проект, который нужен сейчас нашему шоу-бизнесу», — сообщила ведущая.