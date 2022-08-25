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1 час назад

Телеведущая Чурикова заявила, что считает Гагарину лучшей участницей "Фабрики звезд"

Газета.Ruиещё 3

Телеведущая Яна Чурикова призналась, что для нее фавориткой в шоу «Фабрика звезд» стала Полина Гагарина. Об этом она сообщила в программе «Поехали» на «Авторадио».

Чурикова назвала Гагарину лучшей участницей "Фабрики звезд"
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Безусловно, Полина Гагарина! «Фабрика» была для нее хорошим трамплином, хотя потом Полина замолчала на несколько лет. Но после заговорила, что уже не заткнешь», — заявила Чурикова. На второе место ведущая поставила группы «Фабрика» и «Корни», а на третье — Юлианну Караулову.

Чурикова также призналась, что не хочет возобновления культовой программы. «Я в этом плане категорична. Я считаю, «Фабрика» в 2022-м, а то и в 2023 году — не тот проект, который нужен сейчас нашему шоу-бизнесу», — сообщила ведущая.

Ранее Чурикова объяснила причину провала «Новой Фабрики звезд».

Звёзды,Юлианна Караулова,Яна Чурикова,Полина Гагарина,
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