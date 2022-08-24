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50 минут назад

Меган Маркл рассказала, как ее сын чуть не пострадал от пожара

New Magazine

На днях Меган Маркл выпустила первый эпизод своего нового подкаста на Spotify. Еще в 2020 году Меган и принц Гарри подписали контракт со стриминговым сервисом на 24 миллиона долларов. Подкасты королевской четы должны были выходить регулярно.

Меган Маркл рассказала, как ее сын чуть не пострадал от пожара
Фото: СоцсетиСоцсети

Однако герцоги решили немного затянуть процесс из-за того, что на платформе публиковалась ложная информация о коронавирусе. Поэтому, выпустив лишь один подкаст, супруги уделяли больше внимания другим сервисам. Конечно, Spotify не понравился такой расклад событий и они обратились к Меган Маркл и принцу с претензией. Все же супруги решили не возвращать выплаченные миллионы и стали выполнять работу. На днях вышел первый эпизод подкаста под названием “Архетипы”.

Видео дня

Гостьей первого эпизода стала близкая подруга Маркл – теннисистка Серена Уильямс, которая недавно сообщила о завершении спортивной карьеры. Интересно, что даже в разговоре с Сереной о двойных стандартах и роли женщин в современном мире, Меган умудрилась обрушить очередную порцию обвинений на королевскую семью. Рассказываем. В 2019 году герцоги Сассекские отправились в тур по Южной Африке. Тогда Меган пришлось принимать участие в туре вместе с маленьким сыном Арчи, которому не было и полугода. В один из дней в комнате ее сына загорелся обогреватель.

Няня, оставшаяся с мальчиком, сообщила Меган о том, что в спальне Арчи почувствовали запах дыма. В тот момент малыша не было в комнате, так как няня решила перекусить, и чтобы не оставлять Арчи одного, взяла его с собой. “Детектора дыма не было. Кто-то случайно почувствовал запах дыма в коридоре, вошел и тут же потушил пожар. Он должен был спать там”, – рассказывает Меган.

Только остаться с ребенком Меган так и не смогла. Супругам пришлось присутствовать на еще одной официальной встрече. Дело в том, что королевский протокол запрещал сообщать публично, что что-то случилось, поэтому было необходимо продолжить свое участие в туре. Скорее всего, данное происшествие в Южной Африке заставило Меган и Гарри сложить свои королевские полномочия. Фото: социальные сети.

Звёзды,принц Гарри,Серена Уильямс,
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