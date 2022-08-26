Бывший муж Бородиной Омаров познакомил новую девушку с родителями

Бизнесмен Курбан Омаров отвез свою новую возлюбленную Валерию в Дагестан и познакомил с родителями. Об этом бывший муж Ксении Бородиной рассказал в социальных сетях.
"Поймал. И сразу везу в Дагестан, чтоб поняла серьезность моих намерений и посмотрела домик в горах, где будет жить, если еще раз от меня уйдет",
- написал Омаров.
Избранницу бизнесмена зовут Валерия, ей 22 года. Омаров рассказал, что около года встречался с ней, после чего возлюбленные расстались. Экс-супруг Бородиной пытался вернуть расположение Валерии, после чего пара воссоединилась. Ранее Бородина раскритиковала новую девушку бывшего мужа.