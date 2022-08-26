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1 час назад

Бывший муж Бородиной Омаров познакомил новую девушку с родителями

Газета.Ruиещё 1

Бизнесмен Курбан Омаров отвез свою новую возлюбленную Валерию в Дагестан и познакомил с родителями. Об этом бывший муж Ксении Бородиной рассказал в социальных сетях.

Бывший муж Бородиной Омаров познакомил новую девушку с родителями
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Поймал. И сразу везу в Дагестан, чтоб поняла серьезность моих намерений и посмотрела домик в горах, где будет жить, если еще раз от меня уйдет",

- написал Омаров.

Избранницу бизнесмена зовут Валерия, ей 22 года. Омаров рассказал, что около года встречался с ней, после чего возлюбленные расстались. Экс-супруг Бородиной пытался вернуть расположение Валерии, после чего пара воссоединилась. Ранее Бородина раскритиковала новую девушку бывшего мужа.

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