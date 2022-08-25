Звёзды
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
Мода
+26° в 
USD 60.00EUR 59.51
Войти в почту
1 час назад

Аня Руднева объяснила, зачем продюсер «Ранеток» просил участниц вести дневник месячных

Popcake.tv

Женя Огурцова некоторое время назад дала большое интервью о том, что с ней и другими участницами происходило в группе «Ранетки».

Руднева рассказала, зачем продюсер просил вести дневник месячных
Фото: PopCakePopCake

Она рассказала очень много пугающих подробностей. Например, о том, что их домогался продюсер коллектива Сергей Мельниченко. Кроме того, она поведала историю о том, что Сергей просил девушек, которым, кстати, на тот момент еще не было 18 лет, вести дневник месячных и отчитываться ему о том, когда у них наступают критические дни. Наконец-то кто-то из участниц прокомментировал эту историю.

Гитаристка Аня Руднева заявила, что в этом нет ничего ужасного. Она сейчас работает преподавателем по вокалу и задает довольно интимные вопросы своим клиентам. По ее словам, во время месячных у девушек отекает все тело, в том числе и связки.

Именно поэтому нужно понимать, когда нельзя перенапрягаться. Кроме того, в эти дни девушки всегда более нервные, чем обычно. Аня уверена, что Сергей интересовался их месячными исключительно для того, чтобы понимать, когда к некоторым из них нельзя подходить.

Звёзды,Сергей Мельниченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители