Руднева рассказала, зачем продюсер просил вести дневник месячных

Женя Огурцова некоторое время назад дала большое интервью о том, что с ней и другими участницами происходило в группе «Ранетки».

Фото: PopCake PopCake

Она рассказала очень много пугающих подробностей. Например, о том, что их домогался продюсер коллектива Сергей Мельниченко. Кроме того, она поведала историю о том, что Сергей просил девушек, которым, кстати, на тот момент еще не было 18 лет, вести дневник месячных и отчитываться ему о том, когда у них наступают критические дни. Наконец-то кто-то из участниц прокомментировал эту историю.

Гитаристка Аня Руднева заявила, что в этом нет ничего ужасного. Она сейчас работает преподавателем по вокалу и задает довольно интимные вопросы своим клиентам. По ее словам, во время месячных у девушек отекает все тело, в том числе и связки.