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1 час назад

Ирина Шейк снялась в комбинезоне цвета фуксии с глубоким декольте

Газета.Ruиещё 1

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию в розовом комбинезоне с глубоким декольте. Снимками она поделилась в социальных сетях. Ирина Шейк приняла участие в съемке для онлайн-ретейлера Amazon Luxury Stores.

Ирина Шейк снялась в комбинезоне цвета фуксии с глубоким декольте
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Супермодель позировала в эффектном комбинезоне цвета фуксии с глубоким декольте. Образ она дополнила туфлями на каблуке в тон наряду со сверкающим ремешком. На других фотографиях модель позирует в черном платье из латекса, а в руках держит сумку нежно-розового оттенка. Поклонники восхитились фигурой модели и написали в комментариях: "Богиня", "Самая красивая женщина на планете Земля", "Икона", "Отличная съемка", "Выглядите изумительно", "Вам очень идет этот цвет", "Фантастическая женщина", "Русская красавица".

Супермодель регулярно публикует фотографии с новых съемок. Так, в августе Ирина Шейк снялась в платье-комбинации с разрезом до бедра на пляже. Модель распустила длинные волосы и сделала макияж с акцентом на алых губах.

Звёзды,Ирина Шейк,Amazon,
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