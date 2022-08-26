Ирина Шейк снялась в комбинезоне цвета фуксии с глубоким декольте

Супермодель Ирина Шейк опубликовала фотографию в розовом комбинезоне с глубоким декольте. Снимками она поделилась в социальных сетях. Ирина Шейк приняла участие в съемке для онлайн-ретейлера Amazon Luxury Stores.

Супермодель позировала в эффектном комбинезоне цвета фуксии с глубоким декольте. Образ она дополнила туфлями на каблуке в тон наряду со сверкающим ремешком. На других фотографиях модель позирует в черном платье из латекса, а в руках держит сумку нежно-розового оттенка. Поклонники восхитились фигурой модели и написали в комментариях: "Богиня", "Самая красивая женщина на планете Земля", "Икона", "Отличная съемка", "Выглядите изумительно", "Вам очень идет этот цвет", "Фантастическая женщина", "Русская красавица".