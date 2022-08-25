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1 час назад

«Держится»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о ее состоянии

Диана Товсепова

Дочь советской и российской актрисы Маргариты Тереховой Анна рассказала, что 80-летняя артистка чувствует себя неплохо, насколько это возможно в ее ситуации:

«Держится»: дочь Маргариты Тереховой рассказала о ее состоянии
Фото: Кадр из фильма "Зеркало"Кадр из фильма "Зеркало"

«Держится. Многое понимает, у нее осознанный взгляд. Отвечает на вопросы, хотя односложно. Слушает музыку».

Анна рассказала, что звездная мама иногда пристально наблюдает за экраном телевизора, особенно, когда там транслируются спектакли. Так, она наблюдает за игрой современных актеров.

Последние 10 лет Маргарита Терехова на публике не появляется. Актриса страдает от болезни Альцгеймера.

Ранее мы писали о том, что о состоянии Тереховой рассказал режиссер Алексей Житинкин.

Звёзды,Маргарита Терехова,
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