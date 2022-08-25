Блейк Лайвли показала фигуру в бикини после рождения троих детей

У Блейк Лайвли сегодня день рождения: актрисе исполняется 35 лет. А чтобы поклонники смогли поздравить ее с праздником напрямую, Лайвли опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) новое фото. Причем в бикини! Нечастый контент для звезд.

Кадр, кстати, примечателен еще и тем, что он чуть ли не единственный, что так хорошо демонстрирует фигуру Блейк после рождения троих детей. Сама она говорит, что о своем теле почти не думает, да и после появления дочерей на свет ощущает себя гораздо красивее: «Думаю, что рождение детей заставило меня чувствовать себя гораздо лучше в своей шкуре. Я никогда не была более самостоятельной, непринужденной или более уверенной. То есть я просто чувствую себя невероятно гармоничной».