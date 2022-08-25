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1 час назад

Блейк Лайвли показала фигуру в бикини после рождения троих детей

Super.ru

У Блейк Лайвли сегодня день рождения: актрисе исполняется 35 лет. А чтобы поклонники смогли поздравить ее с праздником напрямую, Лайвли опубликовала в своем аккаунте в Инстаграме (запрещен в РФ) новое фото. Причем в бикини! Нечастый контент для звезд.

Блейк Лайвли показала фигуру в бикини после рождения троих детей
Фото: super.rusuper.ru

Фото сделал, конечно же, муж актрисы — Райан Рейнольдс. Супруги часто подкалывают друг друга в соцсетях, но одновременно с этим регулярно признаются друг другу в любви. Отношения мечты!

соцсети

Кадр, кстати, примечателен еще и тем, что он чуть ли не единственный, что так хорошо демонстрирует фигуру Блейк после рождения троих детей. Сама она говорит, что о своем теле почти не думает, да и после появления дочерей на свет ощущает себя гораздо красивее: «Думаю, что рождение детей заставило меня чувствовать себя гораздо лучше в своей шкуре. Я никогда не была более самостоятельной, непринужденной или более уверенной. То есть я просто чувствую себя невероятно гармоничной».

Звёзды,Райан Рейнольдс,
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