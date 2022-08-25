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1 час назад

Что известно о разводе Сталлоне и причем тут его татуировка

Мира Маркина

Жена Сильвестра Сталлоне модель Дженнифер Флавин подала на развод после 25 лет брака. Об этом сообщил портал Page Six. Что известно о разрыве пары, читайте в материале «Рамблера».

Что известно о разводе Сталлоне и причем тут его татуировка
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Флавин подала заявление на развод в округе Палм-Бич (штат Флорида), обвинив Сталлоне в махинациях с активами семейного фонда. Это не единственная причина их расставания: поговаривают, что супруги регулярно ссорились. Последней каплей якобы стал конфликт из-за новой собаки. Сильвестр хотел завести ротвейлера для защиты семьи, а его жена была категорически против.

Актер не отрицает того, что они с супругой ссорились из-за нового члена семьи, но, по его словам, это не было причиной их расставания.

«Мы не разорвали отношения из-за такого тривиального спора. Мы просто пошли в разных направлениях. Я очень уважаю Дженнифер. Я всегда буду любить ее. Она потрясающая женщина. Она самый приятный человек, которого я когда-либо встречал»,

— заявил Сильвестр в беседе с журналистами TMZ.

Как утверждают инсайдеры, звезда был шокирован решением Дженнифер. Оказывается, он не знал о том, что его жена собирается с ним развестись.

«Вы не могли бы представить себе более милую пару… она навещала его в Оклахома-Сити, где он снимался. Вроде все было отлично. Я понятия не имею, что произошло»,

— сказал источник Page Six.

К слову, поклонники пары заподозрили, что в отношениях Сильвестра и Дженнифер не все гладко, когда актер перебил татуировку на плече с лицом супруги. На месте портрета Флавин появилось изображение собаки. Правда, тогда Мишель Бега, публицист актера, заявил, что тот по-прежнему любит свою семью, а решение перекрыть старую работу было связано с тем, что Сталлоне попытался обновить татуировку с изображением супруги, но остался не удовлетворен результатом.

Напомним, что пара поженилась в 1997 году после десяти лет знакомства. У них есть дочери София, Систин и Скарлетт.

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