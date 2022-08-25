Данко назвал Волочкову бездарной танцовщицей

Певец считает, что Волочкова «не комильфо». Вместе с этим он признал, что в первый год своей работы в театре балерина была «потрясающей девочкой» и «русской красавицей». В свою очередь продюсер Бари Алибасов вступился за Волочкову и назвал ее талантливой артисткой.