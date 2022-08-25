Данко назвал Волочкову бездарной танцовщицей

Певец Данко в рамках YouTube-шоу «Поясни за» назвал балерину Анастасию Волочкову бездарной танцовщицей и «оружием в руках коллективного Запада».
«Она оружие в руках коллективного Запада. Посредством этой алкоголицы они дискредитируют нашу страну. Она бездарная танцовщица»,
— высказался Данко.
Певец считает, что Волочкова «не комильфо». Вместе с этим он признал, что в первый год своей работы в театре балерина была «потрясающей девочкой» и «русской красавицей». В свою очередь продюсер Бари Алибасов вступился за Волочкову и назвал ее талантливой артисткой.
Ранее Данко записал Анастасию Волочкову в предатели.