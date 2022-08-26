Собчак похвалила Бузову за цитирование Бродского в ответе бывшему мужу

Собчак показала скрин, в котором Бузова просит экс-супруга оставить ее в покое и цитирует Иосифа Бродского в конце послания. "Вот и Оле Бродский пригодился", - написала она.

25 августа сообщалось, что Дмитрий Тарасов предложил Ольге Бузовой поддержать один из его проектов, который он запустил вместе с рэпером T-Killah. Футболист отметил, что хотел бы остаться с бывшей женой в "нормальных отношениях" и рассказал, что не держит зла на бывшую жену. Нынешняя супруга спортсмена Анастасия Костенко поддержала его. В ответ Бузова заявила, что ей не нужно сотрудничество с Тарасовым. Певица попросила бывшего мужа прекратить пиариться на ее имени.