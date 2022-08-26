Американская поп-певица Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню. Об этом сообщает USA Today.

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Исполнительница записала песню Hold Me Closer вместе с Элтоном Джоном. Новая композиция основана на старых хитах Джона Tiny Dancer и The One. Также в сингле есть отсылка к другому треку певца — Don’t Go Breaking My Heart.

Как отмечается, Hold Me Closer совмещает в себе поп и диско. Помимо обилия синтезаторов, там звучат фортепианные партии от Джона.

Идея сотрудничества возникла у музыкантов еще в 2014 году. Тогда они встретились на мероприятии Фонда борьбы со СПИДом. Позднее Джон назвал Спирс иконой и одной из величайших поп-звезд всех времен.

Последний студийный альбом Спирс Glory вышел в 2016 году. После этого она не выпустили ни одной песни.