Тарасов ответил Бузовой: «Оля, я хотел, чтобы ты просто заработала на мне»

Выяснения отношений между Дмитрием Тарасовым и Ольгой Бузовой продолжаются. Напомним, на днях футболист предложил теледиве сотрудничество. Однако Бузова даже не ответила на смс от бывшего. У себя в микроблоге она опубликовала большой пост, в котором вспомнила всю грязь, которую вылил на нее спортсмен.

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Dmitry Golubovich/Global Look

Теледива попросила перестать Диму «пиариться за ее счет» и припомнила ему все низкие дела. А несколько минут назад Тарасов ответил Ольге на ее гнев. Он заявил, что никаких претензий после сказанного Ольгой к ней нет. Футболист желает ей только самого хорошего.

«Я действительно позвал ее в наш с Текилой проект: «Родина Медиа». Оля, я хотел, чтобы ты просто заработала денег на мне»,