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1 час назад

Тарасов ответил Бузовой: «Оля, я хотел, чтобы ты просто заработала на мне»

Popcake.tvиещё 2

Выяснения отношений между Дмитрием Тарасовым и Ольгой Бузовой продолжаются. Напомним, на днях футболист предложил теледиве сотрудничество. Однако Бузова даже не ответила на смс от бывшего. У себя в микроблоге она опубликовала большой пост, в котором вспомнила всю грязь, которую вылил на нее спортсмен.

Тарасов ответил Бузовой: «Оля, я хотел, чтобы ты просто заработала на мне»
Фото: Dmitry Golubovich/Global LookDmitry Golubovich/Global Look

Теледива попросила перестать Диму «пиариться за ее счет» и припомнила ему все низкие дела. А несколько минут назад Тарасов ответил Ольге на ее гнев. Он заявил, что никаких претензий после сказанного Ольгой к ней нет. Футболист желает ей только самого хорошего.

«Я действительно позвал ее в наш с Текилой проект: «Родина Медиа». Оля, я хотел, чтобы ты просто заработала денег на мне»,

– обратился к Бузовой Тарасов. Кем именно Ольга должна была работать в проекте, спортсмен не уточнил. Но теперь место теледивы занимает Андрей Каряка. Спортсмен стал главным тренером «Родина Медиа». «Я думаю, что Оля увидит в ближайшей будущем, как мы будем развиваться и пожалеет, что отказала нам», – добавил рэпер T-Killah.«А мы идем дальше. Уже без Оли получается», – заключил Тарасов.

Звёзды,Андрей Каряка,Дмитрий Тарасов,
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